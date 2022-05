"Anstoß kommt von unten": Russen wollen General heiligsprechen

Er bringt offenbar die wichtigsten Voraussetzungen mit, um demnächst in Russland als "Heiliger" verehrt zu werden: General Alexander Wassiljewitsch Suworow (1730 - 1800) soll keine einzige Schlacht verloren haben, und er brachte es angeblich auf rund sechzig solcher blutiger Bewährungsproben: "Im Alltag war er einfach und unprätentiös, er wurde wie ein Vater von seinen Soldaten geliebt. Er hat ihnen die Liebe zum Vaterland eingeflößt und war stolz darauf, Russe zu sein. Heute ist dies eines seiner wichtigsten Zeugnisse für uns: stolz darauf zu sein, dass wir Russen sind", so ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche bei einer Feier im Alexander-Newski-Kloster an der Grabstätte des Militärs in St. Petersburg. Ausdrücklich betonte der Lobredner, dass die dringenden Wünsche, Suworow heiligzusprechen, "von unten" kämen.

Nach Suworow wurde Militärakademie benannt

Angeblich gibt es schon dokumentierte "Wundertaten" von Suworow: Veteranen des Afghanistan- und der beiden Tschetschenien-Kriege hätten in schwierigen Situationen zum verewigten General gebetet, ihre Bitten seien erhört worden. Und auch bei Einsätzen in Syrien habe sich der unvergessene Suworow den Truppen gegenüber vom Himmel herab wohltätig gezeigt. Bischof Nasarij (69) von Kronstadt nahm die Gelegenheit zum Anlass, Militärkadetten den Unterschied zwischen den verschiedenen Formen des Tötens beizubringen. Wer im Suff jemanden umbringe, müsse damit rechnen, 25 Jahre vom Abendmahl ausgeschlossen zu werden, für die Beseitigung von Feinden in der Schlacht gebe es jedoch die ausdrückliche kirchliche Erlaubnis.

Nun ist die Heiligsprechung von Suworow keine Angelegenheit von Sektierern oder übergeschnappten Nationalisten: Kein Geringerer als Verteidigungsminister Sergei Schoigu persönlich hat daran Interesse gezeigt und bei der Kirche einen entsprechenden "Antrag" gestellt, der gnädig aufgenommen wurde. Hintergrund ist natürlich nicht Schoigus Hochachtung vor den Helden des 18. Jahrhunderts oder eine empathische Frömmigkeit, sondern das Bestreben, immer neue nationalistische Helden mit religiöser Aura zu schaffen.

Armeechef und stellvertretender Verteidigungsminister Waleri Gerassimow besuchte natürlich auch die nach Suworow benannte Militärakademie in St. Petersburg und hinterließ einen Eintrag im dortigen Gästebuch.

"Respekt vor tausendjähriger Geschichte"

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa (56) definierte kürzlich, was unter der "nationalen Idee" Russlands zu verstehen sei: "Der absolute Wert des russischen Volkes war immer Liebe und Treue zum Vaterland, Respekt vor der tausendjährigen Geschichte des Landes, Sorge um die gemeinsame Zukunft, um Nachbarn, Familie und Kinder. Eine generationsübergreifende, große Familie ist die nationale Idee Russlands." In dieses Schema soll Suworow offenbar "eingepasst" werden.

Der General bewährte sich als Heerführer in mehreren Kriegen zwischen 1756 und 1800, etwa dem Siebenjährigen Krieg, zwei Russisch-Türkischen Kriegen und im Zweiten Koalitionskrieg gegen Napoleon. Dort gingen mehrere seiner gewagten Alpen-Überschreitungen in die Militärgeschichte ein. Allerdings galt der Militär als Konservativer: Eine vom Zaren gewünschte Armeereform nach preußischem Vorbild lehnte Suworow ab.

Er verleugnete den Sohn und wollte die Scheidung

Ob er zu Lebzeiten "heiligmäßig" lebte, darüber gehen die Meinungen auseinander: "Er war ein frommer Mann, ein Gläubiger, das ist über ihn bekannt", so Theologe Sergei Khudiew: "Wie heilig er war, ist wahrscheinlich nicht meine Sache zu entscheiden. Aber wir wissen, dass er bestrebt war, Gefangene human zu behandeln, sich an die Regeln der Kriegsführung zu halten, obwohl dies nicht immer möglich war. Ja, manchmal geriet die Situation außer Kontrolle, aber wo es auf ihn ankam, versuchte er immer, sich so anständig wie möglich zu verhalten."

Historiker Rudolf Pikhoja von der Russischen Akademie der Wissenschaften wollte sich des Themas "nicht wirklich annehmen" und verwies ziemlich indigniert darauf, dass Suworow seinen Sohn verleugnete, sich von seiner Frau scheiden lassen wollte und dafür sogar die Zarin einspannte. Bei Hofe war Suworow wegen seiner Eskapaden nicht durchweg gelitten.

Denkmal als "Erbauung für Banditen in der Ukraine"

Bei der Auswahl von Heiligen und Helden scheint Russland überhaupt neue Kriterien anzulegen: In Moskau gibt es Bestrebungen, in den neu besetzten Gebieten der Ukraine, zum Beispiel in Melitopol, eines oder mehrere Denkmäler für den stalinistischen KGB-General Pawel Sudoplatow (1907 - 1996) zu errichten. Er gehörte zu den besonderen Vertrauten von Stalin und dessen Geheimdienstchef Lawrenti Beria und war an zahlreichen Mordanschlägen beteiligt. So organisierte er auch das Attentat auf Leo Trotzki an dessen Exil-Ort in Mexiko. Außerdem kümmerte sich Sudoplatow darum, möglichst viele Informationen über das amerikanische Atomwaffen-Projekt für Moskau zu sammeln.

Kommunistenchef Sjuganow ist sowieso seit längerem für die Ehrung des Top-Agenten, aber auch die Organisation "Offiziere Russlands" hat sich jetzt dem Ansinnen angeschlossen. Deren Vorsitzender Alexander Mihailow ließ auch keinen Zweifel daran, warum er für ein Denkmal ist. Es solle der "Erbauung der Banditen in der Ukraine" dienen - also vor allem den militärischen Gegner ärgern.

KGB-Agent testete Gift an Gefangenen

"Ich werde nicht kommentieren, wie lange das Denkmal in Melitopol stehen würde", so der Historiker Nikita Petrow von der in Russland verbotenen Bürgerrechtsorganisation Memorial: "Aber keine Erwägungen können die Verbrechen rechtfertigen, die Sudoplatow gegen die Justiz begangen hat. Er hat unschuldige Menschen innerhalb der UdSSR getötet, und das war keineswegs operativ notwendig." So habe der Agent Gift an Gefangenen ausprobiert und auch noch nach dem Krieg Menschen "ausgeschaltet", ohne Ermittlungen und Gerichtsverfahren.

Ultrapatrioten erhoffen sich, dass pünktlich zum 115. Geburtstag von Sudoplatow am 7. Juli ein Denkmal errichtet werden kann. Ob das dann allerdings "ewig, ästhetisch, kompetent und professionell" wäre, wie es Kommunistenchef Sjuganow vorschwebt, sei dahingestellt.