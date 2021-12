Anselm Grün zu Weihnachten: "Corona-Sorgen nicht verdrängen"

Es ist das zweite Weihnachten in der Pandemie. Doch anders als noch im vergangenen Jahr könnte an den Festtagen dieses Jahr spalten, was eigentlich aus der Pandemie herausführen soll: die Corona-Impfung. Das hält auch Benediktinerpater Anselm Grün von der unterfränkischen Abtei Münsterschwarzach für wahrscheinlich. "Das erlebe ich auch immer in Gesprächen, dass Freundschaften zerbrechen oder Familien zerstritten sind", so Grün im Bayerischen Rundfunk.

"Corona-Meinungen nur vordergründig"

Der 76-jährige Bestsellerautor und Seelsorger sagt zwar: "Wir dürfen die Corona-Sorgen nicht verdrängen." Doch um des Weihnachtsfriedens willen, sei es dort, wo die Meinungen rund um Corona auseinandergingen, ratsam, sich darauf zu verständigen: "Wir haben nicht die gleiche Meinung, aber wir sollen jetzt an Weihnachten nicht über das Thema sprechen. Es gibt auch noch andere Themen, die uns verbinden."

Hinter jeder Meinung – auch rund um Corona – stünden "lebensgeschichtliche Themen". Der Blick hinter die Meinung mache das Gespräch daher "persönlicher". "Dann geht es nicht ums Rechthaben, um Sieg oder Niederlage, sondern um ein Gespräch, bei dem man versucht, den anderen zu verstehen."

"Jesus in der Krippe lehrt: Auch im Chaos entsteht Neues"

Gerade Weihnachten könnte dabei helfen, zu entdecken, dass es noch etwas anderes gebe als Corona. Dafür stehe auch das Jesuskind in der Krippe: "Christus ist ja auch im Stall geboren, wo mancher Mist rumliegt und es nicht gut riecht", erinnert der Benediktinerpater. Das sei auch sinn- und hoffnungsstiftend für die gegenwärtige Situation: "Es kann auch mitten in diesem Chaos etwas Neues anfangen."

Zugleich warnt Grün davor, sein Umfeld an Weihnachten mit Erwartungen zu überborden: "Viele erwarten ganz viel von Weihnachten und dann sind sie erst recht enttäuscht." Daher empfiehlt der Benediktiner eine gute, innerliche Vorbereitung auf die Festtage. "Dass ich mit mir in Frieden komme und dann auch schwierige Menschen aushalten kann und mich nicht aus der Mitte herausbringen lasse."

Grün selbst meditiert nach eigener Aussage gerade in der Vorweihnachtszeit jeden Morgen, um sich innerlich auf Heiligabend vorzubereiten. Auch versuche er, am vielfach vergessenen Fasten im Advent festzuhalten – einer Praxis, die viele nur noch als vorösterliche Disziplin kennen. Doch das sei auch und gerade mit Blick auf Weihnachten hilfreich, denn, so der Benediktinerpater: "Fasten ist sicher eine gute Möglichkeit, still zu werden, sich nicht immer zuzustopfen. Weil wenn man zu satt ist und zugestopft, dann ist man nicht offen für neue Gedanken."