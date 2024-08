Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Kultur > Anschlagspläne zu Swift-Konzerten: Neue Erkenntnisse

Anschlagspläne zu Swift-Konzerten: Neue Erkenntnisse

Nach der Absage ihrer Konzerte in Wien setzt Taylor Swift ihre Tournee am Donnerstag in London mit fünf Konzerten im Wembley-Stadion fort. Unterdessen haben die Ermittler in Österreich neue Erkenntnisse zu dem geplanten Terroranschlag.