Ansbacher Theaterprojekt sucht "starke Frauen"

Zusammen mit dem Münchner Autor und Filmemacher Thomas Schwendemann hat Claudia Kucharski das Projekt ins Leben gerufen. Täglich telefonieren sie per Videoschalte. Am Welttag der Frauen – am 8. März – sollen an verschiedenen Orten in der Ansbacher Innenstadt lebensgroße Stehlen an besondere Frauen erinnern.

"Es gibt so viele Frauen, die für uns prägend sind. Wir wollen sie vorstellen, auch historische Frauenfiguren." Claudia Kucharski, Theater "Kopfüber"

Beispiele aus der Gegenwart und Vergangenheit

Wie zum Beispiel die Ansbacher Markgräfin Christiane Charlotte, die sich Anfang des 18. Jahrhunderts großes Ansehen erwarb. Sie war klug und tatkräftig, ging die schwierigen Probleme an, ließ Straßen und Manufakturen bauen. Eine prägende Frauenfigur für ihre Zeit. Das Theaterprojekt will jedenfalls auch die unbekannte Seite dieser emanzipierten Regentin zeigen.

"Es geht um die Lebensleistung der Frauen." Thomas Schwendemann, Filmemacher

Projekt will mutige Frauen zeigen

Frauen aus der Geschichte aber auch Frauen der Gegenwart sollen damit in den Focus gerückt werden. Für Filmemacher Thomas Schwendemann ist es auch die Geschichte von Nina Stäcker, die trotz ihrer eigenen Krebserkrankung anderen Leidensgenossinnen Mut mache wollte.

Kurz vor ihrem Tod hat sie für sich das Fotoshooting entdeckt, hat sich trotz ihrer Glatze vor die Linse der Fotografen gewagt. Für Nina Stäcker war es ein wichtiger Schritt, nach der Chemotherapie wieder ein Gefühl für den Körper zu erhalten.

Starke Frauen – als Theaterstück, das wandert

Große Aufsteller, kurze Filmsequenzen und ein Wandertheater sollen Frauen ins Licht rücken, die oft im Schatten stehen. Es ist ein engagiertes Theaterprojekt, für die beide Projektleiter, die noch Geschichten von starken Frauen suchen. Ob mit Texten, Briefen, alten Super-8-Filmen, Videos: Jedes Medium ist dem Projektmachern willkommen. Bis Ende Januar kann jeder die Geschichte seiner ganz persönlichen Lieblingsfrau an das Theater Kopfüber schicken.