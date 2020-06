Ansbacher Rokoko-Festspiele finden mit geändertem Konzept statt

Statt zwei großer Abendveranstaltungen im Programm des diesjährigen Rokoko-Festspiele in Ansbach wird es nur noch eine geben. Das sagte Nadja Wilhelm, Kulturreferentin der Stadt Ansbach.

Hygiene-Vorschriften und nur maximal 200 Gäste

Dabei wird im Hofgarten an fünf verschiedenen Stationen die Kultur der Rokoko-Zeit präsentiert, so Wilhelm. Unter anderem wird es Musik, Tanz, Gaukelei aber auch einen Märchenerzähler geben. Um die Hygiene-Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, werden jeweils fünf Gruppen mit 40 Zuschauern getrennt voneinander die Spielstätten besuchen. Denn aufgrund der aktuellen Verordnungen dürfen maximal 200 Besucherinnen und Besucher zu den diesjährigen Rokoko-Festspielen kommen. Höhepunkt der Abendveranstaltung unter dem Motto "Köstliche Augenblicke im Park" ist eine Illumination.

"Rokoko unter Freunden"

Unter dem diesjährigen Motto "Rokoko unter Freunden" konnten auch einige kleine Veranstaltungen aus dem ursprünglichen Programm übernommen werden. Darunter beispielsweise die Stadtführung "Auf den Spuren der Hohenzollern" am Freitag (3.7.) um 15 .00 Uhr oder die "Musikalische Mittagsandacht" in der Kirche St. Gumberts mit Stephan Ronkov an der Wiegleb-Orgel um 12.00 Uhr. Neu ist die "Musikalische Teestunde" am Sonntag um 17.00 Uhr im Hofgarten mit dem Jugendblasorchester der Stadt Ansbach.

Weniger Karten im Umlauf

Das Kartenangebot fällt in diesem Jahr deutlich kleiner aus. Statt weit über 1.000 Karten sind in diesem Jahr nur 200 Stück im Vorverkauf, im Amt für Kultur und Tourismus, erhältlich. Die Rokoko-Festspiele finden vom Freitag, 3. Juli bis Sonntag, 5. Juli 2020, statt.