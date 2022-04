Ansbacher Rokoko-Festspiele – erstmals mit Picknick und Theater

Aufwändige weiße Perücken, ausladende Reifröcke, opulente Kleider: Auch in diesem Jahr werden die Ansbacher Rokoko-Festspiele wieder viele Besucher in die Residenzstadt locken. Nachdem es 2021 aufgrund der Corona-Pandemie statt zwei nur eine Abendveranstaltung gab, das Konzept sehr eingeschränkt war und auch maximal 200 Besucher kommen durften, wird es heuer wieder an vier Tagen viel zu erleben geben. Am Montag wurde das Programm im Hofgarten vorgestellt.

Auf Wunsch der Ansbacher: Picknick während der Festspiele

Erstmals wird es ein Open-Air-Picknick und eine Theateraufführung geben, sagte Ansbachs Kulturreferentin Nadja Wilhelm dem Bayerischen Rundfunk. Auf großen Wunsch vieler Ansbacher wurde diese Neuerung in das Programm mit aufgenommen. Unter dem Motto "Der Fürst lädt zu Lustbarkeiten" können die Besucher ab 17 Uhr auf der Liegewiese picknicken und das bunte Treiben der Gaukler und Tänzer hautnah miterleben, sagt Wilhelm.

Mit mehr als 40 Tänzern und rund 60 Statisten lässt der Ansbacher Heimatverein die Zeit des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach aus dem 18. Jahrhundert in der Residenzstadt vor der Kulisse der Orangerie wieder aufleben. Es gebe auch die Möglichkeit einen bestückten Picknickkorb im Vorfeld der Veranstaltung zu leihen. Ebenfalls neu im Programm ist am Freitagabend (01.07.22) die Verwechslungskomödie mit Tanz und Sprechtheater "Hofnarren" vom Ansbacher Verein "Spiel.Werk".

Spiel, Tanz und Gesang bei den Rokoko-Festspielen

Das Eröffnungskonzert findet am Donnerstagabend (30.06.22) im Schlossinnenhof statt. Unter dem Motto "Klang der Nacht" wird das Jugendblasorchester auftreten. Dazu tanzt das Markgrafenpaares mit Gefolge. In der staatlichen Bibliothek können Interessierte am Donnerstag außerdem dem Vortrag "Den ganzen Tag... mit dem Falken auf der Hand" lauschen, in dem es um das Ansbacher Falknerei-Reglement geht.

Am Freitag findet neben der altbewährten Stadtführung "Auf den Spuren der Hohenzollern" auch ein Abend mit Live-Musik und Akrobatik unter dem Motto "Viel Kurzweil mit Gaukelei und Spiel, Historischer Tanz" im Hofgarten statt. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit dem Rokoko Festgottesdienst in der Kirche St. Gumbertus. Neben der "Große Feldmusik" mit Parade der markgräflichen Haustruppen lädt die Stadt auch zu "Fürstliche Gartenlust" ein, mit Kutschfahrten, Gaukelei und Tanz.

Neue Zielgruppe: Rokoko-Festspiele auch für Familien

Durch die beiden Veranstaltungen am Freitag und Samstag (02.07.22) im Ansbacher Hofgarten sollen vor allem neue Zielgruppen erschlossen werden, so Nadja Wilhelm, Kulturreferentin der Stadt Ansbach. "Auch Familien sollen an den Rokoko-Festspielen teilnehmen können." Daher biete man auch familienfreundliche Programmpunkte an.

Der Kartenvorverkauf startet am 20. April. In diesem Jahr gibt es pro Veranstaltung rund 1.000 Karten. Die Rokoko-Festspiele finden von Donnerstag, den 30. Juni, bis Sonntag, den 3. Juli, statt.