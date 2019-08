Ansbacher Bardentreffen: Organisatoren präsentieren Programm

Mehr als 18 Bands werden auf der großen Bühne in der Reitbahn und auf der Nebenbühne am Gumbertusplatz bei der 27. Ausgabe des Ansbacher Bardentreffens spielen. Los geht’s am Freitagabend ab 20.00 Uhr mit einem Warm-Up lokaler Künstler.

"Künstlerischer Akt mit ungewissem Ausgang"

Neu ist in diesem Jahr, dass sich der Ansbacher Musikerstammtisch zu einer Session trifft und sich die Künstler gegenseitig bei ihrem Programm unterstützen. Thomas Fitzthum, Mitbegründer des Bardentreffens und selbst Musiker, ist gespannt: "Es ist ein künstlerischer Akt mit ungewissem Ausgang."

Die Festival-Highlights am Samstag

Am Samstag findet zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr das Straßenmusiker-Fest statt. Besucherinnen und Besucher können an verschiedenen Standorten in Ansbach wie zum Beispiel dem Stadthaus und dem Brücken-Center vorbeischlendern und unter anderem der Musik von "The Elephant Circus", "Blind Man’s Medicine" oder "The Rolling Beavers" lauschen. Ab 15.00 Uhr treten auf der Hauptbühne in der Reitbahn vier Künstler der Musikschule Dinkelsbühl auf, gefolgt vom fränkischen Liedermacher "WastEl Kauz" (16.30 Uhr) und der Bluesband "Muddy What?" (18.00 Uhr).

Weiterer Höhepunkt wird der Auftritt der niederbayerischen Rockmusikerin "Karin Rabhansl" (19.30 Uhr) sein. Den Abschluss macht um 21.30 Uhr "Irxn" aus Herrieden. Dabei treffen keltische, mittelalterliche und altbayerische Melodien auf Texte mit Ironie und Humor.

Offene Bühne für Nachwuchsmusiker

Am Sonntag startet um 13.00 Uhr die offene Bühne für Nachwuchsmusiker. Ab 15.00 Uhr tritt dort das fränkische Trio "Kapelle Bomhard" auf und die Fürther "The Travelling Playmates" bilden den Abschluss des dreitägigen Bardentreffens in Ansbach. Die Organisatoren erwarten rund 800 Besucherinnen und Besucher.