Verlotterte Coolness: So klingt Ansa Sauermanns "Trümmerlotte"

Das gefühlte Gegenteil zum Jahr 2017, wo Ansa Sauermann bei Sony, also einem Plattenmajor, unter Vertrag stand und Pop-Marionette spielen sollte. Das war nicht Sauermanns Sache: "Mir wurden Social Media Kanäle gezeigt, z.B. von Lena Meyer Landrut, was die so postet den ganzen Tag. Das konnte ich nicht. Weiß nicht, was das am Ende mit Musik zu tun hat. Raubt die Magie, wenn ich ständig poste, was ich tue. Ich mach' das ja für mich."

Verschwitzt nach Hause gehen

Das Album "Trümmerlotte" klingt eher wie ein Debüt als wie ein Album Nummer 2. Lieder voller Sturm & Drang. Hohes Tempo und der Gesang im permanenten Grenzbereich zur Heiserkeit. Der Hustinettenbär auf Standby und Sauermann schmettert Songs über leidenschaftliche Dates, während Al Pacino-Filme nebenbei laufen. Oder er schmiedet Pläne im Schaukelstuhl, die man später immer noch zerschlagen kann. Sauermann über Sauermann: "Ich wollte nie nur der Junge mit der Gitarre sein. Wollte eine Band, Songs selber singen, performen. Ich will aber schon, dass es knallt und die Leute abgehen und verschwitzt nach Hause gehen."

War sein Debüt noch eine klassische Pop-Produktion mit höherem Balladenanteil, so leben die neuen Songs von einer Wildheit. Lieder werden gleichzeitig mit allen Instrumenten live eingespielt. Als ginge es gerade um dein Leben. So wie damals in dieser einen Bar, als Ansa Sauermann von einer betrunkenen Punkerin verfolgt wurde und auf einmal schrie "Wer ist denn die Trümmerlotte da hinten?! Dann haben wir uns slapstick-mäßig um diesen Billardtisch gejagt. Sie hat mich nicht gekriegt. Und damit war der Name für das neue Album klar."