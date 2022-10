Anruf im Kreml: "Der Selbstmörder" am Theater Ingolstadt

Letztlich kam es in Moskau 1932 dann doch nur zu einer geschlossenen Voraufführung für Funktionäre und Autor Erdmann wurde in die Verbannung geschickt. Bemerkenswert, dass sich im Ingolstädter Premierenpublikum so mancher fragte, ob das wirklich, wie angekündigt, eine "Komödie" sei, das sei doch alles so traurig - und zwar nicht nur deshalb, weil über Russland geweint wurde und Diktatoren-Zitate eingeblendet wurden.

Er landet im Sarg

Stalin zum Beispiel war der Ansicht, der Tod löse alle Probleme, und Putin ist mit seinem Ausspruch aus dem Jahr 2008 vertreten, wenn Russland die Wahl zwischen "Wurst und Leben" habe, entscheide es sich für das Leben - gemeint als Absage an westlichen Überfluss. Zu den Machthabern, die mit Aussprüchen "glänzten", gehörten allerdings auch Idi Amin, Augosto Pinochet, Mao Zedong und Kaiser Wilhelm II.. Letzterer sagte mal: "Meine Untertanen sollten einfach tun, was ich ihnen sage, aber meine Untertanen wollen alle selber denken, und daraus entstehen dann alle Schwierigkeiten."

Regisseurin Ulrike Arnold beginnt ihre Inszenierung logischer Weise mit Stalin, der sich aus seiner Gruft erhebt und ein Vorwort spricht: Geht alles gar nicht, predigt er, und verschwindet wieder. Dann kann das Unheil seinen rasanten Lauf nehmen: Als (fälschlicherweise) bekannt wird, dass sich Semjon erschießen will, kann er sich vor Funktionären und Künstlern nicht mehr retten, die alle scharf darauf sind, dass er sich wegen ihnen und ihrer Anliegen das Leben nimmt: Die eitle Ballerina, der Pope, der Schriftsteller, der Kulturkritiker, der geschäftstüchtige Nachbar. Klar, dass Semjon bei dieser Konstellation wirklich im Sarg endet - oder auch nicht, soviel sei verraten.