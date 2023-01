Annie Wersching: US-Schauspielerin stirbt mit 45 Jahren an Krebs

"In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch", so Werschings Ehemann Stephen Full am Sonntag in seiner Stellungnahme gegenüber dem US-Sender CNN: "Aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen. Sie brauchte keine Musik um zu tanzen. Sie brachte uns bei, nicht darauf zu warten, dass dich das Abenteuer findet. Suche selbst danach, es ist überall." Die Schauspielerin war ihrer Krebserkrankung erlegen.

Bekannt aus vielen Serien

Wersching wurde 1977 in St. Louis im Bundesstaat Missouri geboren und studierte später Musical an der Millikin University in Illinois. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Mitwirkung in zahlreichen Fernsehserien, vor allem aus dem Star Trek-Kosmos. Erst war sie in "Star Trek: Enterprise" zu sehen. Später auch in "Star Trek: Picard". Ihre wahrscheinlich prominenteste Rolle war jedoch die der Agentin Renee Walker in der Agenten-Serie "24".

In den sozialen Medien nahmen ehemalige Weggefährten Abschied von der Schauspielerin und kondolierten ihrer Familie. "Die Welt hat heute ein Licht verloren", schrieb "24"-Star Kiefer Sutherland bei Twitter. Wersching sei eine der großartigsten Schauspielerinnen gewesen, mit denen er je gearbeitet habe. Auch Neil Druckmann, Entwickler des Videospiels "The Last of Us", in dem die 45-Jährige eine Sprechrolle hatte, gedachte Wersching: "Annie, du hast uns viel zu früh verlassen".

Kollegen starten Crowdfunding-Aktion

Auch eine Crowdfunding-Kampagne für die Söhne der Darstellerin wurde mittlerweile ins Leben gerufen. Druckmann und die Schauspielerin Jeri Ryan ("Star Trek: Picard") riefen dazu auf. Nach 13 Stunden kamen auf der Website GoFundMe bereits über 135 000 Dollar (etwa 124 000 Euro) zusammen.