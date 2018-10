Wie Annie Ernaux aus Erinnerung Literatur macht

Es ist wie bei dem Spiel "Ich packe meinen Koffer", wo man endlose Wortketten wieder und wieder erinnern und ergänzen muss: Alles gehört zusammen, alles muss zusammen angeschaut und aufgefächert werden. Es wird immer mehr und irgendwann ist es allgemeingültig und eben nicht mehr nur die Geschichte der Annie Duchesne, heute Ernaux. Sondern – ein Gesellschaftsbild. Das Einzelne erzählt das Allgemeine: Ein Frauenleben einer Generation, in der Sexualität Unterwerfung zu bedeuten schien und Erwachsensein Enttäuschung. In der eine neugierige junge Frau aus behüteten Verhältnissen sich schließlich für alles schämte, was sie tat, für das, was sie ersehnte, das, was sie aß, das, was sie lernte und selbstverständlich auch für das, was sie nicht lernte.

Eine Provokation für das elitäre Paris

Und trotzdem wird dieses Mädchen Annie seinen Verwundungen nicht erliegen, sondern irgendwann anfangen, Bücher zu schreiben. Bücher über jenes merkwürdige Konstrukt, das "Ich", ihr ganz spezielles eigenes Ich, von damals bis heute: "Aber wozu schreibt man, wenn nicht dazu, Dinge hervorzuholen … etwas, das aus den aufgeschlagenen Falten der Erzählung zum Vorschein kommt und helfen kann zu verstehen – und zu ertragen – was passiert und was man tut."

Immer schon war Ernaux, die aus der Provinz Stammende und das Kleinbürgertum Erzählende, eine Provokation für das elitäre Paris – wo französische Literatur üblicherweise fabriziert wird. In ihren Spuren bewegen sich heute so erfolgreiche Autoren wie Didier Eribon und Édouard Louis, die ihrerseits die eigene Herkunft aus kleinen Verhältnissen als Spiegel der Gesellschaft erzählen. In einer Mischung aus Autobiografie, Beichte, Therapie, und einem ständigen und absolut beharrlichen "Warum?" Warum war das so? Muss es so bleiben? Es ist immer auch Selbsterfahrung, Annie Ernaux zu lesen. Nur Mut!