Annie Ernaux: "Die Scham ist die letzte Wahrheit"

Verfehlung vorprogrammiert

"Mir ist es wichtig", schreibt Ernaux, "die Worte wiederzufinden, mit denen ich damals über mich selbst und die Welt nachdachte. Zu sagen, was für mich normal und was verboten war oder sogar undenkbar. Doch die Frau, die ich 1995 bin, kann sich nicht in das Mädchen von 52 hineinversetzen, das nur seine Kleinstadt kennt, seine Familie und seine Privatschule, das Mädchen, das nur einen begrenzten Wortschatz hat. Und vor sich die unermessliche Lebenszeit. Es gibt keine wirkliche Erinnerung an sich selbst."

Worauf Ernaux dennoch stößt, ist zum einen die Welt einer Pubertierenden, so typisch wie die Welt einer Pubertierenden eben ist: mit verstohlenen Blicken auf die Körper der anderen, mit versuchten Freundschaften, Ausflügen in neue Welten. Aber zum anderen auch auf ein soziales Milieu voller religiöser Rigorosität, kraftraubender Konventionen, erdrückender Enge. "Das Leben ist in feste Abschnitte unterteilt, die Kommunion, die erste Armbanduhr, die erste Dauerwelle für die Mädchen, der erste Anzug für die Jungen / Zum ersten Mal seine Tage bekommen, Nylonstrümpfe tragen dürfen / Alt genug sein, um bei Familienessen Wein zu trinken, eine Zigarette zu rauchen und am Tisch sitzen zu bleiben, wenn anzügliche Geschichten erzählt werden / Es wird nicht nachgedacht, es wird getan, was getan werden muss."

Tagträume, gespeist durch Reklame

Annie Ernaux schildert ein Milieu der Armut, dem sie als Zwölfjährige so unhinterfragt zugehört, wie sie es intuitiv zu überwinden sucht: im Fleiß, im Ehrgeiz und in Tagträumen von einem idealen Tag, Träume, die sich an der Reklame aus Illustrierten entlang hangeln: Schokolade, Shampoo, Bildung.

Die Erfindung einer Zukunft, die Imagination eines von der Herkunft abgelösten Selbst ist in diesen kindlichen Vorstellungswelten gekoppelt an Konsumgüter und Geld, nur eine der Sackgassen, denen Annie Ernaux in "Die Scham" auf die Spur kommt. Und genau darin liegt eben doch ein Akt der Befreiung, den die Erinnernde als Mädchen beim Anblick der väterlichen Gewalt schwinden sah. Was nichts ändert an der Hilflosigkeit dieser Gewalt – und gegenüber dieser Gewalt. Denn bei aller Selbsttherapie, die im autobiografischen Schreiben angezeigt ist, das Geständnis von der Gewalt des Vaters ist auch Mahnung an die Wirkmacht sozialer Kränkung. In der Analyse dieser Wirkmacht für das Private und irgendwann auch Politische ist dieser Text universell und aktuell.

Annie Ernaux, "Die Scham", aus dem Französischen von Sonja Finck, ist im Suhrkamp Verlag erschienen.

