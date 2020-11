AnnenMayKantereit und ihr Lockdown-Album "12"

Musik schreiben unter Quarantäne-Bedingungen

A-Capella-Stücke wie "So wies war" oder Instrumentals wie "Aufgeregt" sind eher Fragmente, Skizzen als ganze Songs. Statt aufwendiger, ausgefeilter Produktion haben AnnenMayKantereit einige "einfach mal mit dem Handy aufgenommen" – Momente eingefangen und nichts mehr daran geändert. Auch als Symbol für das Spontan-Endgültige, ein Gefühl, das die Band von ihren Live-Auftritten schätzt – und vermisst.

Songs schreiben unter Quarantäne-Bedingungen, Beats hin und her schicken über Whatsapp-Gruppen und das morgendliche In-die-Dropbox-Kucken: Klar, das geht schon auch, aber es fühlt sich halt genauso unperfekt an wie die holprigen Strophenreime in "Spätsommerregen": "Ich treffe mich mit Freunden – in Chatverläufen." Man leidet. Man leidet auch mit AnnenMayKantereit, die in den vergangenen zehn Jahren noch nie so lange am Stück zu Hause waren. Weil ihre Konzertzukunft so ungewiss ist, betreiben sie jetzt schon Karriererückblick ("Vergangenheit"), pendeln zwischen kleinen simplen Love-Songs ("Ganz egal") über Wiedersehen mit Freunden, Partnern und Familie nach dem Lockdown und dem Corona-Gefühlschaos, das wie ein Bumerang ist, den man einfach nicht fangen kann.

Musik als Impfstoff

Nein, auf "12" gibt es keine Mitgrölstomper à la "Pocahontas", die auf die 12 gehen und auf Oktoberfesten mitgegrölt werden, die ohnehin nicht stattfinden. AnnenMayKantereits Album über Corona ist ein Stück weit auch wie Corona: Es kommt in Wellen, hat seine Höhepunkte – und es dauert zu lang. Aber: Die Band hat ihre Musik als Impfstoff und genügend Abwehrkräfte gegen Coronaleugner und Rechtspopulisten. Im Song "Die letzte Ballade" heißt es: "Lieder kann niemand verbrennen, und sie sind warm, wenn du frierst. / Und glaub' mir, ich werde singen, auch wenn es niemanden mehr interessiert. / Vielleicht schreib' ich irgendwann über den Weltuntergang / Der Titel 'Die letzte Ballade' hat, find' ich, 'nen sehr guten Klang."