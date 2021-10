Anne Schneider: Kein kategorisches Nein zur Sterbebeihilfe

Niemand dürfe sich zum Suizid genötigt fühlen, sagte der Vorsitzende der Bischofskonfernz Georg Bätzing kürzlich. Der Möglichkeit, in einem katholischen Krankenhaus oder einer katholischen Pflegeeinrichtung Beihilfe zum Suizid zu bekommen, erteilte Bätzing eine klare Absage: "Für die katholische Kirche ist das nicht möglich", betonte der Bischof. "Wenn der Wunsch eines Menschen nach Suizid beständig bleibt, dann kann er bei uns dafür keine Hilfe finden." Vielmehr wolle sich die Kirche "bis zum letzten Punkt mit allen Diensten bemühen, den Weg zurück ins Leben zu weisen".

Evangelische Kirche nicht so strikt beim Suizid

Ganz so strikt ist die Position in der evangelischen Kirche nicht mehr. Mitglieder der evangelischen Kirche in Deutschland hatten sich bereits positioniert und überlegt, ob es in letzter Konsequenz möglich wäre, auch in kirchlichen Einrichtungen Suizidbeihilfe anzubieten. Und dennoch ist in den Leitungsebenen die Position für das Leben und gegen jede Form des selbstgewählten Sterbens ziemlich eindeutig.

An der Basis jedoch mehren sich inzwischen Stimmen wie die von Anne Schneider, die eine breitere Debatte über das Thema fordern. Sie glaube nicht, dass es den Kirchen zum Vorteil gereiche, wenn sie die Frage nach Suizidbeihilfe kategorisch verneinten, so die Frau des ehemaligen EKD-Präses Nikolaus Schneider, deren Tochter an Krebs starb und die selbst eine schwere Krebserkrankung überlebte.

Das Barbiturat besorgt er nicht, die Hand würde er halten

Ihr Mann und sie hätten durchaus kontroverse Positionen bei dem Thema, sagt Anne Schneider im Gespräch mit dem BR . Für ihren Mann gehörten Suizid und Suizidbeihilfe zu den Extremsituationen, die im Einzelfall aber möglich sein müssten "Da unterscheidet er sich von den Hardlinern in den Kirchen." Deshalb habe er auch gesagt, als es ihr so schlecht ging, er würde ihr nicht das Barbiturat besorgen, aber er würde bei ihr bleiben und ihr die Hand halten.

Wenn sie für das Recht des Menschen auf Suizid plädiere, gehe es ihr nicht darum, zu sagen, es sei egal, ob man lebe oder sterbe. "So ist es ja nicht." Allerdings habe sie selbst erlebt, "dass es gute Gründe geben kann, dass man sagt, das irdische Leben ist jetzt an einen Punkt gekommen, wo es besser beendet wird". Der Glaube an die Auferstehung mache ihr deutlich, dass der Tod nicht das absolute Ende sei, sondern eine Tür zwischen dem Leben hier und dem Leben bei Gott sei. "Die Frage, ob man diese Tür jetzt selbstständig öffnet, ist für mich nicht eine Frage, die mich nicht aus Gottes Hand rausreißt."

"Wesentliche Teile der Kirche sehen Sterbehilfe als Sünde an."

Sie glaube nicht, dass eine verantwortungsvoll getroffene Entscheidung Gott missfalle. Aber, so Schneider weiter: "Wesentliche Teile der christlichen Kirchen sehen das immer noch als Sünde."

Tatsächlich betonen beide Kirchen immer wieder, dass sie sich nachdrücklich gegen alle Formen der aktiven Sterbehilfe und der Beihilfe zur Selbsttötung aussprechen. Der Staat könne ein würdevolles Sterben ermöglichen, wenn er die flächendeckende medizinische und pflegerische Begleitung Schwerstkranker und Sterbender in den Mittelpunkt stellt und nach Kräften fördert, so die Deutsche Bischofskonferenz.

Basis fordert breitere Debatte

Juristen wie der Rechtsanwalt Wolfgang Putz widersprechen dieser Lesart. Allein der notwendige Ausbau von Palliativ- und Hospizversorgung werde nicht verhindern können, dass sich Menschen in Einzelfällen nicht doch den Tod und nicht das Weiterleben wünschen. Ähnlich wie Anne Schneider fordert er eine breitere Debatte bei dem Thema.

Die Kirchen müssten lernen, mit Ambivalenz und Widersprüchlichkeit zu leben, so die Frau des ehemaligen EKD-Präses. Ansonsten hätten sie keinen Ort in einer demokratischen Gesellschaft umzugehen. Corona habe die Frage aufgeworfen, ob die Kirchen noch Systemrelevanz habe. "Und ich meine, die kann sie nicht haben in einer offenen und säkularen Gesellschaft, wenn sie nicht offen dafür ist, dass es widersprüchliche und vage Konsequenzen gibt aus dem Wort Gottes." Das gelte auch ganz konkret für die Frage nach Suizid und Beihilfe zum Suizid.

"Bis Gott den Cut setzt"

"Ich würde nie erwarten, dass ein kirchliches Hospiz oder der Pfarrer in einer Palliativstation, dass die das aktiv betreiben. Die können ja ruhig werben fürs Ausharren bis Gott den Cut setzt", so Anne Schneider. Aber gerade weil sich in der Schlussphase des Lebens viele Menschen an die Kirchen wendeten, glaube sie nicht, dass es den Kirchen "zum Vorteil" gereiche, wenn die den Suizid kategorisch ausschlössen.