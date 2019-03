Anne Imhofs "Sex" zeigt, wie Instagram die Kunst verändert

„Sex“ ist eine organische Fortsetzung von Anne Imhofs Arbeit, die Performance umfasst alles, was ihr Schaffen auszeichnet: dröhnende Musik, abstrakte und doch einprägsame Begriffe in den Titeln, Körper und Körperlichkeit als zentrales Element der Performance. In ihrer dreiteiligen Oper „Angst“ hat Imhof Raubvögel, Drohnen und Menschen zu einer düsteren Komposition mit viel Nebel arrangiert. Im „Faust“ auf der 57. Biennale in Venedig singt und bewegt sich das Kollektiv in einem engen hellen Raum, auf großen Glasplatten und gläsernen Podesten. Für dieses Werk hat Anne Imhof den Goldenen Löwen als bester nationaler Beitrag erhalten. “Als ich aus der Pavillon rausgegangen bin, schwirrten so viele Fragen in meinem Kopf: über unsere Generation, über aktuelle Politik und über kollektives Traumata“, sagt Stas Johnson-Chyzhykov, Kunstmarkt-Expertin, die für die Online-Plattform „Artsy“ arbeitet. „Es war die interessanteste und merkwürdigste Performance, die ich jemals gesehen habe“.

Wenn Kunst zum Content wird

“Instagrammable” - so werden Imhofs Arbeiten auch manchmal gelabelt. Gemeint ist eine Ästhetik, die dem Zeitgeist entspricht, die viel Aufmerksamkeit und viele Likes ernten soll. In Imhofs Fall umfasst diese Ästhetik androgyne Tänzer*innen, industrielle Kulissen und den besonderen Fokus auf aktuelle Mode. Ihre Fanbase dokumentiert die Arbeiten akribisch. Das Ergebnis sind immer eindrucksvolle Bilder, die im Netz auch losgelöst vom Ausstellungskontext funktionieren.

Das Etikett „Instagrammable“ steht für eine Debatte, die seit Jahren in der Kunstwelt geführt wird: über den Einfluss der sozialen Netzwerke auf das kreative Schaffen und auf die Kommunikation mit dem Publikum. Reduzieren die Instagram-Bilder der Museumsbesucher*innen Konzeptkunst auf einzelne Details, die der Aura des Werkes nicht gerecht werden? Oder erweitern sie die Sphäre der Wirkung, indem sie neue Zielgruppen erreichen? Diese Fragen stellt JiaJia Fei in ihrem TED-Talk “Art in the Age of Instagram” aus dem Jahr 2016. Die Entwicklerin für digitale Strategie in der Kunstbranche betont: Die Rolle der Kurator*innen und Besucher*innen durchlebt in diesem Prozess einen starken Wandel.

Diese Auflösungen und Verschiebungen beobachtet auch Stas Johnson-Chyzhykov: Künstler*innen haben jetzt die Möglichkeit direkt mit ihrer Fangemeinschaft zu kommunizieren, ihren Einfluss zu stärken – und dadurch nicht stets auf etablierte Institutionen angewiesen zu sein. Aber auch viele Museen, die mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen haben, profitieren von der Popularisierung der Ausstellungen in den sozialen Medien. Stichwort Demokratisierung der Kunst: Informationen und Inspirationen werden zugänglicher?

Was bleibt von der unmittelbaren Erfahrung der Kunst?

“Ein Beispiel war die letzte Ausstellung von Yayoi Kusama in der David Zwirner Gallery. Ich habe es einfach nicht geschafft reinzugehen, die Schlange der Wartenden ging über mehrere Blocks, aber dank Instagram-Posts habe ich einen Einblick in die Ausstellung über meinen Handybildschirm gekriegt”, erzählt Stas Johnson-Chyzhykov, die viel mit Sammler*innen arbeitet und Kunstmärkte analysiert. Yayoi Kusama, eine der bedeutendsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit, ist mit ca. 700.000 Instagram Nutzer-Posts ein Liebling der Generation Y. Ihre Ausstellungen wurden schon oft als begehbare Selfie-Kulissen bezeichnet. Dass dieser Hype bestimmte Events und bestimmte Formate noch exklusiver macht – indem ein Andrang mit langen Schlangen und ausverkauften Tickets provoziert wird – ist die Schattenseite der neuen Informationsökonomie. Und was bleibt dabei von der unmittelbaren Erfahrung der Kunst?

Es ist spannend zu beobachten, wie durch Betrachtung der Kunstwerke auch unser Umgang mit den Technologien thematisiert wird. Das Publikum wird dabei selbst zum Kurator, zum Archivar der Ausstellungen oder Performances – auf 15-sekündige Videoschnipsel komprimiert. Für Anne Imhof scheint das kein Problem zu sein. Im Gespräch mit dem “Interview” Magazin sagt sie zu ihrem Umgang mit Instagram: "Ich benutzte das nicht so viel. Ich fühle mich da entfremdet". Gleichzeitig betont sie: “Aber während der Faust Performance in Venedig, hat Instagram eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Leute haben das Stück gesehen und fotografiert und so in ihren eigenen Kontext gesetzt”. Wie die Künstlerin erzählt, war das für sie ein emotionaler Moment, der ihr auch eine Chance gegeben hat, ihre eigene Performance durch die Augen der Zuschauer*innen zu sehen. So wurden die Instagram-Bilder zum geteilten Archiv ihrer Arbeit. Zu einem Moment, in dem etwas Flüchtiges plötzlich stetig wird.