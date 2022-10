Anne Franks Freundin Hannah Pick-Goslar mit 93 Jahren gestorben

Hannah Pick-Goslar und Anne Frank waren schon als Kindergartenkinder Freundinnen gewesen. Gleich ziemlich zu Beginn ihres Tagebuchs stellt Anne Frank ihre Freundin kurz vor. Am 14. Juni 1942 schrieb Anne Frank in ihr weltberühmtes Tagebuch: "Hanneli und Sanne waren früher meine beiden besten Freundinnen, und wer uns zusammen sah, sagte immer: Da laufen Anne, Hanne und Sanne."

Einblicke in eine Jugend im Versteck

Anne Frank starb 1945 mit 15 Jahren in Bergen-Belsen. Dorthin war sie mit ihrer Familie deportiert worden. Ihr Tagebuch, in dem sie über ihr Leben in Amsterdam bis 1944 berichtet, gibt wie kaum ein anderes biografisches Dokument persönliche Einblicke einer Jugendlichen in die Verfolgung von Juden durch die Nationalsozialisten. Das Tagebuch beginnt am 12. Juni 1942 und bricht ab am 1. August 1944, drei Tage vor ihrer Verhaftung. Ab dem 6. Juli 1942 lebte die Familie in einem Versteck in Amsterdam.

Alle sollten wissen, was geschah

Pick-Goslar berichtete bis ins hohe Alter von ihren Erinnerungen an die Freundschaft mit Anne Frank und ihrer eigenen Verfolgung durch die Nazis berichtet. Alle sollten wissen, was mit ihr und ihrer Freundin Anne von dem Moment an geschah, an dem Annes Tagebuch abbricht - "so furchtbar diese Geschichte auch ist", so das Anne Frank-Haus in seiner Mittelung.

Emigration nach London, dann Amsterdam

Hannah Goslar wurde am 12. November 1928 im Berliner Bezirk Tiergarten geboren. Ihr Vater war in der Weimarer Republik Ministerialrat und Pressechef im Preußischen Innenministerium. Mehr als zehn Jahre lang leitete er die Pressestelle der preußischen Staatsregierung. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, emigrierte die Familie. Zuerst lebten sie in London, dann in Amsterdam. Dort wohnten sie in der Nachbarschaft der Familie Frank. Hannah und Anne besuchten gemeinsam den Kindergarten, die Montessorischule und später das Jüdische Lyzeum.

Deportation ins Sammellager Westerbork

Anne Frank und ihre Familie tauchten 1942 unter und versteckten sich in einem Amsterdamer Hinterhaus. Hannah Goslar wurde im Juni 1943 zusammen mit ihrem Vater, ihren Großeltern und ihrer kleinen Schwester Gabi ins Sammellager Westerbork gebracht und von dort aus wie 101.000 der damals insgesamt 107.000 anderen niederländischen Jüdinnen und Juden auch weiter deportiert. Hannah kam im Februar 1944 in das KZ Bergen-Belsen. Hier starben über 52.000 Menschen unter grauenvollen Haftbedingungen. Und hier begegnete Hannah im Februar 1945 noch einmal ihrer Freundin Anne Frank kurz vor deren Tod.

Letzte Begegnung kurz vor Annes Tod

In einer kalten Regennacht habe sie sie durch einen Stacheldraht-Zaun sprechen können. Beide hätten sie geweint. Anne habe gesagt, sie habe niemanden mehr: Mutter, Schwester, Vater, alle tot, habe sie gedacht. Was sie nicht wusste: Annes Vater Otto Frank überlebte. Er bekam später Annes Tagebuch von einer Helferin überreicht mit den Worten: "Das ist das Vermächtnis Ihrer Tochter." Erst kurz davor hat er erfahren, dass seine Töchter Margot und Anne im Konzentrationslager Bergen-Belsen beide gestorben sind. Er entschließt sich, das Tagebuch zu veröffentlichen. 1947 erscheint es auf Niederländisch, drei Jahre später auch auf Französisch und Deutsch. Ziemlich schnell wurde Anne Franks Tagebuch das meistverkaufte Taschenbuch in der Bundesrepublik Deutschland. Bis heute ist es in 70 Sprachen erschienen. Otto Frank starb erst 1980 im Alter von 91 Jahren in der Schweiz.

Kinder, Enkel, Urenkel: "Meine Antwort auf Hitler"

Auch Hannah und ihre Schwester Gabi überlebten den Holocaust - als die beiden Einzigen in ihrer Familie. Hannahs Vater starb im Februar 1945 in Bergen-Belsen. Sie emigrierte 1947 in das damalige Palästina und wurde dort Krankenschwester. Sie heiratete Walter Pick und das Paar bekam drei Kinder, elf Enkelkinder und einunddreißig Urenkel. Sie sagte darüber: "Das ist meine Antwort auf Hitler."

2021 erschien der Film "Meine beste Freundin Anne Frank" von Ben Sombogaart, der die Freundschaft der beiden Mädchen während des Zweiten Weltkriegs nachzeichnet.

Weiterleben nach dem Tod

Sowohl mit diesem Film als auch mit ihrer Zeitzeugenschaft - auch in anderen Dokumentationen und Filmen stand sie Rede und Antwort -, aber ganz besonders mit der reichen Nachkommenschaft ihrer Familie gelang ihr etwas, was sich auch ihre Freundin Anne Frank in ihrem Tagebuch gewünscht hatte:

"Ich möchte nicht wie die meisten Menschen vergebens gelebt haben. Ich möchte nützlich sein oder Menschen Freude bereiten, sogar denen, die ich nie getroffen habe. Ich möchte auch nach meinem Tod weiterleben."