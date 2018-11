Anna Schudt gewinnt den International Emmy Award

Bei den International Emmy Awards werden Preise in insgesamt 13 Kategorien vergeben. Den Hauptpreis des Abends als beste Dramaserie gewann die Produktion "La Casa de Papel" ("Das Haus des Geldes"), die in Deutschland beim Streamingdienst Netflix läuft. Zu Beginn der Verleihung war die WDR-Produktion "Toter Winkel", ein Familiendrama über Rechtsterrorismus, als bester Fernsehfilm/Miniserie leer ausgegangen. Den Preis gewann das britische Drama "Man in an Orange Shirt". Die BBC-Produktion erzählt die Familiengeschichte eines schwulen Großvaters.

Letztes Jahr konnte bereits die ZDF-Comedy-Serie "Familie Braun" einen der renommierten Fernsehpreise mit nach Hause nehmen.