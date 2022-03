Anna Netrebko sagt ab: "Jetzt ist nicht die Zeit für Musik"

Eigentlich sollte die russische Star-Sopranistin am Opernhaus in Zürich als Lady Macbeth in Verdis Oper auf der Bühne stehen, doch die Lage sei für sie "extrem schwierig" und sie wolle vorerst nicht mehr auftreten. Das Publikum werde das verstehen.