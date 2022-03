Anna Netrebko meldet sich aus der Wüste: "Vermisse Arbeit nicht"

Nahezu täglich gibt es Schlagzeilen um die berühmteste Sopranistin der Welt, die wegen ihrer Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin unter Druck geraten ist. Ob und wann Anna Netrebko wieder singen wird, ist derzeit völlig offen. Derweil meldete sie sich im Netz mit einer Kurzbotschaft und schrieb: "Bald werde ich wieder arbeiten, aber ich vermisse es nicht. Und in diesen paar freien Monaten besuche ich Orte, an denen ich noch nicht war." Dazu postete sie ein Bild, auf dem sie in einem offenbar kostbaren nahöstlichen schwarzen Gewand mit goldenen Verzierungen barfuß durch feuerroten Sand schreitet.

Fans fiel auf, dass sie das "Geotagging" abschaltete, was eine regionale Zuordnung des Schauplatzes ebenso unmöglich macht wie eine zeitliche. Netrebko urlaubte im März vergangenen Jahres in Dubai, wo sie für eine Fotostrecke in den Dünen und in den Wellen posierte. Außerdem eilte sie einen Tag nach ihrer Ankunft zu den Juwelieren.

Überhaupt scheint sich die Diva am Persischen Golf seit langem wohl zu fühlen. Schon 2008 sang sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor einem allerdings halbleeren Saal, was sie jedoch damals nicht irritierte, ebenso wie die diskrete Aufforderung der Scheichs, sie möge auf der Bühne "angemessene" Kleidung tragen. "Für mich war es wie Urlaub", schwärmte sie: "Wir hatten ein nettes Hotel, jeder war zuvorkommend und dann kauften wir in Dubai auch noch Hochzeitsringe."

"Vielleicht sollte sie über das Kochen singen"

Für ihr "Lebenszeichen" bekam sie etliche Kommentare ihrer russischsprachigen Fan-Gemeinde: "Nun, das ist deine momentane Stimmung, dein Image. Alles auf der Welt ist ins Rutschen geraten, alles rieselt wie Sand, aber du bist eine hartnäckige und talentierte Frau." Oder auch: "Sie werden dich eines Tage anflehen, zurückzukehren." Ein anderer Diskutant lobte, sie sei "wie immer luxuriös" unterwegs: "Die Wüste steht dir so gut! Du bist die Königin darin! Inspiration und geistige Harmonie für dich!"

Im scharfen Kontrast zu derartigen Lobhudeleien bekommt die Sängerin aus dem Westen im Minutentakt böse Kommentare. Da wird behauptet, ihr zuzuhören sei eine "Qual", sie solle sich "zum Teufel scheren" und sei eine "ausgewiesene Propagandistin". Anspielend auf die Veröffentlichung eines Kochbuches schreibt ein Twitter-Kommentator: "Vielleicht wäre es besser, wenn Frau Netrebko über das Kochen schreibt und singt, denn ihre Moral und ihre Bewunderung für Putin bedeuten, dass sie kein Recht hat, etwas Wichtiges zu kommentieren."

Netrebkos "Traum" ist es übrigens, sich ein "kleines Boot" zuzulegen, wo sie "niemand" sehen kann. Ihre einstige Klage, sie habe "keinen Urlaub" und keine Zeit für sich, dürfte durch die lange Auszeit durch die Pandemie und die vielen Absagen nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine jedoch keine Gültigkeit mehr haben.