Heftige Debatte: Management trennt sich von Anna Netrebko

Sie selbst nimmt gerade eine "Auszeit", muss sich derweil jedoch auch um ein neues Management bemühen: Die Opernsängerin Anna Netrebko (50) wird nicht mehr von ihrer Berliner Agentur Centre Stage Artist (CSAM), einem Tochterunternehmen von Universal, vertreten. Auf ihrer eigenen Homepage wurde der Kontakt bereits gelöscht, und auch unter den Künstlerporträts auf der Website des Unternehmens finden sich ihre biographischen Angaben nicht mehr.

Die Chefin von CSAM, Judith Neuhoff, bestätigte die Trennung, bat auf Nachfrage des BR jedoch um "Verständnis", dass sie "leider" dazu nichts weiter mitteilen könne. Eine Sprecherin der Deutschen Grammophon, wo bisher die Alben von Netrebko erschienen, teilte dem BR mit, dass keine weiteren Produktionen mehr geplant seien. Zuletzt kam Ende November vergangenen Jahres der Titel "Amata dalle Tenebre" auf den Markt. Die bisherigen Aufnahmen der Sopranistin bei der Deutschen Grammophon bleiben allerdings weiter verfügbar.

"Wir stehen zu internationalen Sanktionen"

Zuerst hatte das Branchen-Portal "Crescendo" über die Trennung berichtet. Demnach wird Netrebkos Ehemann Yusif Eyvazov weiterhin von CSAM vertreten. Universal hatte am 8. März angekündigt, alle Aktivitäten in Russland einzustellen und bei der Gelegenheit das sofortige Ende der Gewalttätigkeiten in der Ukraine gefordert: "Wir stehen zu den internationalen Sanktionen", hieß es in der Stellungnahme. Gleichzeitig beteilige sich Universal an humanitären Hilfsmaßnahmen in der Ukraine.

Auf Twitter gibt es bereits eine rege Debatte über den Rauswurf von Netrebko. Kommentatoren warfen CSAM vor, jahrelang "richtig viel Geld" mit der Sopranistin verdient und "plötzlich" entdeckt zu haben, dass sie Putin bewundere: "Was für Heuchler!" Andere ätzten, ihr neues Management sitze "vermutlich im Kreml".

"Ich arbeite mit allen Kollegen"

CSAM vertrat die Sängerin weltweit, bis auf Russland, den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, dem Baltikum und bei Privatveranstaltungen. Die dortigen Auftritte werden von der Agentur Maxim Berin gemanagt. Auf deren Homepage sind sowohl Netrebko, als auch ihr Ehemann Eyvasov an der Spitze der Sängerriege vertreten. "Ich arbeite mit allen Kollegen, ungeachtet ihrer Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung", wird Netrebko dort zitiert. Eyvazov wird mit einem Zitat von Plácido Domingo gerühmt: "Seine Höhe ist phänomenal und er singt mit sehr viel Gefühl."

Auf dem Konzertkalender von Netrebko finden sich Termine ab 25. Mai, wo ein Auftritt im Grande Salle Pierre Boulez geplant war. Auch eine Gala bei den Regensburger Schlossfestspielen am 22. Juli ist im Terminüberblick noch zu finden. Anfang August sollte Netrebko drei Mal als Turandot bei den Festspielen in Verona auftreten. Ob all das noch aktuell ist, war der Website nicht zu entnehmen.

Unterdessen heißt es auf russischsprachigen Websites, die Sopranistin verbringe ihre erzwungene Freizeit vor allem mit Fernsehen, wo ihre Lieblingssendung die russische Version von "Masked Singer" sei, sowie Kochen. Ihre angebliche Leibspeise: Pasteten mit Kartoffel- und Kohlfüllung.