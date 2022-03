Anna Netrebko distanziert sich von Putin und verurteilt Krieg

Ein echter Paukenschlag in den all den Schlagzeilen um Anna Netrebko: Der Medienanwalt Christian Schertz teilte im Netz mit, er sei "beauftragt, in Ansehung der zahlreichen Medienberichte der letzten Tage" eine Erklärung für seine Mandantin Anna Netrebko abzugeben. "Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien", so die Sopranistin. "Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden. Ich erkenne und bedauere, dass meine Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten."

"Nie finanzielle Unterstützung vom Kreml"

Tatsächlich habe sie Präsident Putin in ihrem "ganzen Leben nur eine Handvoll Mal getroffen", so die weltweit gefragte Sängerin: "Vor allem im Rahmen von Verleihungen von Auszeichnungen für meine Kunst oder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ich habe ansonsten nie finanzielle Unterstützung von der russischen Regierung erhalten und lebe in Österreich, wo ich auch steuerlich ansässig bin." Sie liebe ihr Heimatland Russland und strebe durch ihre Kunst ausschließlich Frieden und Einigkeit an. Nach der angekündigten Auftrittspause werde sie ihre Opern- und Konzertauftritte Ende Mai, zunächst in Europa, wieder aufnehmen.

Lebhafte Debatte im Netz

Im Netz löste Netrebko damit eine sehr lebhafte Debatte aus. "Es reicht nicht gegen den Krieg zu sein sondern man muss klar sagen, dass Putin weg muss, erst dann ist man glaubwürdig. So aber ist es nur Gerede", hieß es auf Twitter. Andere vermuteten, die Sopranistin wolle nur "ihre Haut retten". Von der "Mittelbayerischen Zeitung" hieß es, der Text werde in Regensburg wohl "Erleichterung" auslösen, denn dort soll Netrebko am 22. Juli bei den Schlossfestspielen auftreten. Die Gala war, anders als viele andere Termine der Diva, bisher nicht abgesagt worden.