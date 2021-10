Anna Netrebko: Auszeit wegen Schulter-Operation

Bittere Nachrichten für Opernfans: Sie hatten sich auf eine Superstar-Besetzung an der Wiener Staatsoper in Verdis "Nabucco" gefreut, mit Anna Netrebko als Abigaille und Plácido Domingo als babylonischem König in der Titelrolle. Doch daraus wird nichts: Die Sopranistin muss sich auf dringenden ärztlichen Rat einer sofortigen Operation unterziehen, sie leidet nach eigenen Worten seit einigen Monaten unter Schmerzen in der rechten Schulter.

Nach dem Eingriff wartet eine Reha auf sie: "Es tut mir leid, mein liebes Wiener Publikum diesmal zu verpassen, und ich freue mich darauf, sehr bald wieder für Sie aufzutreten!" In Wien sollte sie in einer Inszenierung von Günter Krämer eigentlich viermal auf der Bühne stehen, am 1., 6., 9. und 12. November. Wer sie ersetzt, soll "in den nächsten Tagen" mitgeteilt werden, wie eine Sprecherin der Wiener Staatsoper dem BR mitteilte.

Netrebko: "Vor allem liebe ich es, zu essen"

Fans von Netrebko können sich derweil mit ihrem ersten Buch trösten: Der opulente Band unter dem Titel "Der Geschmack meines Lebens" enthält Kochrezepte: "Kochen ist für mich ein kreativer Akt. Ich weiß um den Wert von guten Zutaten, guter Küche und schätze dabei beides, die aufwendigen wie die ganz einfachen Gerichte. Und zusammenkommen, zusammen essen – das ist Austausch von guter, positiver Energie. Aber vor allem liebe ich es, zu essen", sagte die Sängerin in Wien. Die Fotos, die sie beim Kochen zeigten, würden "sehr gut ihren Lebensstil" wiedergeben.

Auftritte in München und Regensburg geplant

Am 22. Juli nächsten Jahres soll Netrebko bei den Schlossfestspielen in Regensburg auftreten, gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov, wie Veranstalter Reinhard Söll kürzlich bekannt gab. Zuvor wird sie an der Bayerischen Staatsoper in München zweimal als Lady Macbeth zu erleben sein, bei den Opernfestspielen am 14. und 18. Juli.

Auf ihrer Homepage kündigt die Star-Sopranistin erste Auftritte ab 7. Dezember an der Mailänder Scala an, ebenfalls in Verdis "Macbeth". Am 27. Dezember plant sie ein Konzert in Prag, am 7. Januar in Neapel. Danach geht sie nach bisheriger Terminierung auf Tour, zunächst in London und im dänischen Aarhus. Das erste Konzert in Deutschland nach ihrer Genesung wäre am 2. März in der Hamburger Elbphilharmonie.