Anna Netrebko: Auftritt bei "Weißen Nächten" in St. Petersburg

Die Tür nach Russland bleibt zumindest einen Spalt weit offen: Zwar wurde Anna Netrebko nach ihrer deutlichen Distanzierung von Putin und dessen Angriffskrieg prompt in Nowosibirisk ausgeladen, wo sie am 2. Juni singen sollte, doch in St. Petersburg ist sie weiterhin willkommen. Beim dortigen Festival "Weiße Nächte", das traditionell von Ende Mai bis Ende Juni stattfindet, wird Netrebko auftreten, wobei die genauen Termine und das Programm offenbar noch nicht feststehen. Es werde "kurzfristig" weitere Informationen geben, hieß es.

Politische Entscheidung

Das zeigt, wie wichtig dem Presseteam der Sopranistin die "frohe" Botschaft ist, denn die Sängerin drohte zwischen allen Stühlen zu sitzen: Im Westen haderten die Opernhäusern mit ihr wegen ihrer notorischen Nähe zu Putin, in Russland gilt sie neuerdings als "Wohlstandsopfer", das dem Geld zuliebe ihren Patriotismus verraten hat.

Dass Netrebko ausgerechnet am Mariinski Obdach findet, ist ohne Zweifel ein politisches Signal, nicht nur, weil Putin-Liebling und Maestro Valery Gergiev dort alle Zügel in der Hand hat. An dem Haus begann die Karriere der Sängerin, dort wurde sie 1994 erstmals fest engagiert. Dirigent Gergiev ist für höhere, ja höchste Weihen im Gespräch: So wie es aussieht, könnte er bald eine Art Super-Generalintendant für zwei Dutzend russische Bühnen werden, einschließlich seines Mariinski-Theaters, des Moskauer Bolschoi und diverser Außenspielstätten bis nach Wladiwostok. Er wird also viele Premieren zu planen haben und ist sicher nicht unglücklich, ein Zugpferd wie Netrebko aufbieten zu können.

Kommt sie nach Regensburg und Verona?

Noch ist der Konzertkalender auf Netrebkos Homepage für das laufende Jahr ausgesprochen dünn: Nach zwei Konzerten Ende Mai in Paris und an der Mailander Scala, deren Realisierung äußerst fraglich ist, folgt am 5. Juni ein Termin im schweizerischen Luzern. Zu den folgenden zehn Auftritten, die genannt werden, gehören drei Opernaufführungen als Puccinis "Turandot" in der Arena di Verona und eine Gala bei den Regensburger Schlossfestspielen. Auch diese Verpflichtungen dürften vom weiteren Kriegsverlauf abhängig sein.

Ob Netrebko ihre Karriere im Westen fortsetzen kann, während sie im Osten ausgerechnet von Putin-Kumpel Gergiev gefördert wird, erscheint mehr als fraglich. Aber nach Kriegsende dürften sich die Wogen im Klassikgeschäft schneller wieder glätten, als es jetzt den Anschein hat.