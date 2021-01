"A Common Turn": phantastisches Debut-Album von Anna B. Savage

Überaus deutlich und prononciert artikuliert Anna B. Savage, was sie umtreibt und bewegt, was sie denkt und fühlt. Was gemeinhin schwer zu fassen ist, spricht da jemand aus, mit einer gewissen Kühle und Verletzlichkeit in der Stimme – scheinbar ein Widerspruch, aber einer, der hinhören lässt.

Die junge Songschreiberin aus London wirkt stellenweise wie die jüngere Schwester von Jeff Buckley. Der frühverstorbene Rock-Sänger mit der farbenreichen Stimme war ein Emotions-Forscher, ein Gefühlsvirtuose, der sich einließ auf Abgründe und Höhenflüge menschlicher Existenz. In seinem Gesang machte er das erfahrbar. Dem folgt, wenn man so will, Anna B. Savage auf ihrem Debutalbum. "A Common Turn" heißt es, was eine Wendung ins Enttäuschende anzeigt, in die Niederungen des Alltags, die Nüchternheit ungeschönter Verhältnisse.