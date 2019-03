Das hat die neue Leiterin der Monacensia vor

Christoph Leibold: Sie haben jetzt zweieinhalb Monate gehabt, um sich ein bisschen einzuleben. Fühlen Sie sich schon angekommen im neuen Amt und auch wohl in den Fußstapfen von Elisabeth Tworek?

Anke Buettner: Angekommen fühle ich mich auf jeden Fall. Ich kenne die Monacensia ja auch nicht erst seit zweieinhalb Monaten, sondern ich arbeite seit acht Jahren für die Münchner Stadtbibliothek in der Programmarbeit, die ich auch geleitet habe. Insofern kenne ich das Team wahnsinnig gut. Ich kannte auch Elisabeth Tworek sehr gut und bin jetzt tatsächlich erstaunlich schnell in dieser wunderschönen Villa am Münchner Isar-Hochufer angekommen.

Sie haben für die Münchner Stadtbibliothek auch Festivals kuratiert, unter anderem „Nordic Talking“, was einem Ihrer Interessen entspricht, denn Sie haben unter anderem Nordische Philologie studiert. Sie galten aber bisher nicht als Fachfrau für bayerische oder auch speziell für Münchner Literatur. Was hat Ihr Interesse geweckt, oder sagen wir: geschärft? Denn Sie fangen ja auch dem Feld sicher nicht bei Null an.

Tatsächlich bin ich keine Spezialistin für bayerische Literatur. Ich weiß aber auch nicht, ob man, wenn man das literarische Gedächtnis der Stadt München unter seine Schwingen nimmt, unbedingt Spezialist für bayerische Literatur sein muss. Man muss sich um das literarische Gedächtnis kümmern. Da muss man sich erst mal fragen: Was ist das denn überhaupt? Ist es nur nach hinten gewandt oder ist das was, das in der Gegenwart passiert? Oder geht es da um die Zukunft? Wer lebt denn in München überhaupt? Was macht die Stadt aus? Wer ist das literarische Gedächtnis? Das sind Autoren und Autorinnen, die natürlich die Stadt beschreiben. Und da ist das Feld wesentlich größer als nur dieser enge Zuschnitt von bayerischen Literaten.

Was macht dieses literarische Gedächtnis noch aus?

Es macht auf jeden Fall eine Vielheit aus. Und es macht eine permanente Vor- und Zurückbewegung aus. Das Spannende, wenn man für ein Literaturarchiv arbeitet, ist ja, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man für die Zukunft eigentlich archivieren soll. Man hat natürlich eine bestimmte Perspektive auf Literatur und auf Themen und die Stadt. Aber ob das jetzt in 30, 40 oder 50 Jahren die Perspektive ist, die die Welt interessiert, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob die Autoren, die man selber ganz spannend findet, in 20, 30, 50 oder 100 Jahren nicht vergessen sind. Das heißt, man muss eigentlich immer schauen, dass man eine möglichst große Bandbreite des literarischen Lebens einer Stadt abbildet und auch nicht nur Bücher sammelt. Das haben ja die meisten landläufig irgendwie im Kopf. Sondern man muss wirklich auch im Dialog mit den Autoren und Autorinnen, mit den Übersetzer*innen mit Forscher*innen und mit Kulturschaffenden versuchen zu ergründen, was ist eigentlich gerade die Stimmung in der Stadt? Und was sind die Themen?

Es gibt ja auch eine große Exil-Bibliothek im Haus. Flucht ist ein wichtiges Thema unserer Zeit. Ist das ein Anknüpfungspunkt?

Definitiv. Wir arbeiten auch sehr intensiv daran, Journalist*innen und Schriftsteller*innen einzuladen, die selbst Flucht-Erfahrung haben, sich mit unserem Haus auseinanderzusetzen beziehungsweise auch mit Autoren und Autorinnen, die hier geboren sind oder hier schon länger leben. Das ist auf jeden Fall ein Thema.

Das Hildebrandhaus, benannt übrigens nach dem Bildhauer Adolf von Hildebrand, in dem die Monacensia residiert, ist zwar sehr schön gelegen am Isar-Hochufer im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Aber es liegt für viele Leute in einem Wahrnehmungsloch. Kann man dagegen irgendetwas tun?

Das ist tatsächlich schwierig. Aber wir haben ein tolles Café. Wir machen jetzt viel Programm, um das Haus zu beleben. Wir haben einen wahnsinnig tollen Garten, über dessen Neugestaltung wir nachdenken. Wir werden viele Initiativen, Autor*innen und vielleicht auch Vereine in Zukunft einladen, um mit uns das Programm des Hauses zu gestalten. Wir geben ein Stück von unserer kuratorischen Hoheit vielleicht auch in andere Hände und schauen mal, in wie weit dadurch ein anderes Publikum zu uns findet. Und wir möchten wirklich dieses literarische Gedächtnis so lebendig machen, dass die Leute in drei oder fünf Jahren sagen: Ich gehe einfach mal schauen, wer gerade da ist in der Monacensia; vielleicht treffe ich jetzt den Autor XY. Oder ich arbeite ein bisschen dort, und es fühlt sich an wie ein Café, es fühlt sich belebt an.