Animationsfilm gewinnt Kurzfilmpreis des Bayerischen Rundfunks

Im Rahmen der Kurzfilmwoche Regensburg ist der vom Bayerischen Rundfunk mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb vergeben worden. Die internationale Jury zeichnete den französischen Animationsfilm "Noir-Soleil" der Regisseurin Marie Larrivé aus.

In Larrivés Animationsfilm tauche man ein in "eine Welt voller Schönheit und Geheimnisse", so die Begründung der Jury. Durch den minimalistischen Einsatz der Animationen selbst, auch einer Reduktion der Geschichte auf das Notwendigste, werde den gemalten Bildern, den Figuren und ihren Gefühlen der Raum ganz überlassen.

Jury: "Bilder von umwerfender Schönheit"

In Larrivés Kurzfilm geht es um Dino und dessen Tochter Victoria, die nach Italien reisen, um eine DNA-Probe abzugeben. Auf dieser Reise erforscht die junge Frau die Vergangenheit ihres Vaters, während Dino unfreiwillig in die Szenerie seiner Kindheit eintaucht.

"Wie in einem Traum floaten wir mit ihnen am Golf von Neapel im Meer und zwischen den Zeiten", so die Jury weiter. Die Bedeutung der Vergangenheit sei immer präsent, während sich jedes einzelne Bild "in umwerfender Schönheit" vor uns entfalte.

Die Präsenz-Veranstaltungen des Festivals finden bis 27. März statt, online sind die Filme anschließend noch bis 3. April zu sehen. Und in der Kurzfilmnacht "Lockdown Blues" anlässlich der Regensburger Kurzfilmwoche versuchen junge Filmemacherinnen und Filmemacher ihrer Lage in Pandemiezeiten auch etwas Komisches abzugewinnen. Ab sofort zu sehen für drei Monate in der BR Mediathek.