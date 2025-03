"Das kostbarste aller Güter": Ein kleines Animations-Meisterwerk

"Es war einmal in einem großen Wald... ": So beginnt dieser Film. Ein Anfang wie im Märchen. Und auch die Geschichte spricht eine eindeutige Sprache. "Eines Tages" erfüllt sich der sehnlichste Wunsch einer Bauersfrau.

Eine Bauersfrau nimmt ein Findelkind auf

Eben hat sie noch den Zug beobachtet, der unweit von ihr durch den verschneiten Wald dampfte. Dann hört sie das Wimmern. Ein Kleinkind. Es liegt im Schnee. Ein verzweifelter Vater hat es gerade aus dem Zug geworfen, dem Zug ins Vernichtungslager Auschwitz. Diese Findelkind im polnischen Winter 1943 ist für die Bauersfrau das titelgebende "kostbarste aller Güter".

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Jean-Claude Grumberg von 2019. Als Animationsfilm inszeniert hat ihn nun Michel Hazanavicius. Der französische Regisseur gelangte zu Weltruhm mit dem Stummfilm "The Artist", der 2011 den Oscar als bester Film gewonnen hatte.

Regisseur Hazanavicius kannte den Autor der Buchvorlage

"Als ich es las, war es eine so schöne Geschichte", so Hazanavicius im Interview. "So einfach und so bescheiden und gleichzeitig so kraftvoll und emotional. Da konnte ich nicht nein sagen." Hazanavicius kennt Grumberg von Kindheit an. Seine Eltern waren mit dem Schriftsteller befreundet. Dessen Geschichte habe ihn deshalb an "sehr intimen Punkten" berührt, sagt er.

Und nicht nur wegen der Bekanntschaft zu Grumberg. "Diese Geschichte ist die Geschichte meiner Familie", erzählt Hazanavicius. "Nicht diese spezifische Geschichte, aber der Genozid. Meine Großeltern waren Juden und haben den Genozid überlebt."