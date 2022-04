Angstwelle: Russischer Ökonom erklärt Depressionen zum "Luxus"

Die Mehrheit der russischen Gesellschaft scheint eher grimmig entschlossen als zuversichtlich zu sein, von patriotischer Jubelstimmung jedenfalls ist in den meisten Medien wenig zu spüren. Selbst die Duma-Abgeordnete Natalya Poklonskaya von der kremlfreundlichen Partei "Einiges Russland", eine ehemalige Staatsanwältin von der Krim, zeigte sich jüngst ausgesprochen niedergeschlagen: Das von Putins Propagandisten vielfach verbreitete Symbol "Z" sei aus ihrer Sicht ein Zeichen von "Tragödie und Trauer", so die Politikerin, weil russische Soldaten fielen und deren Eltern bittere Nachrichten erhielten. Der Einzelne sei aus ihrer Sicht wichtiger als der Staat: "Wenn ich Gesetz, Mitleid und Barmherzigkeit vergleiche, entscheide ich mich für Barmherzigkeit. Heute fehlt sie sehr."

"Nicht Krisen bringen uns um"

So schwermütig und selbstkritisch will sich ihr Parlamentskollege Mikhail Delyagin nicht geben. Der Mann ist Direktor des Instituts für Globalisierungsprobleme, stellvertretender Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss der Duma und gilt seit einer Buchveröffentlichung zur Finanzkrise von 2008/09 als Experte für die Bewältigung schwieriger Lebenssituationen. Sein Rat an die Russen: Kein "Selbstmitleid" aufkommen lassen, denn die Vorfahren hätten schlimmere Zeiten erlebt: "Nicht Krisen bringen uns um, sondern Angst, Willenslosigkeit, Panik. Panik ist ansteckend. Ihre Aufgabe ist es erst mal, zu überleben und für das Wohlergehen der Familie zu sorgen. Und wagen Sie es nicht, sich Verzweiflung und Depression hinzugeben: Das ist ein unerschwinglicher Luxus!"

Die Sanktionen würden nur "kurz" dauern, ist sich Delyagin sicher, nämlich bis Russland "Vergeltung" üben werde. Vor allem dürfe das Land kein Uran mehr ausführen, das einen Großteil des Bedarfs amerikanischer Kraftwerke decke. Ängstlichen Landsleuten empfahl der Politiker, Gold zu kaufen, Vorräte für acht Monate anzusparen und ein Haushaltsbuch zu führen: "Überprüfen Sie es einmal in der Woche, studieren Sie es sorgfältig und überlegen Sie: Wie viel Geld wurde zum Fenster rausgeworfen, wo haben Sie zu viel bezahlt? Mir reichten einst zwei Wochen solcher Aufzeichnungen, um viel zu begreifen." Delyagin predigte "Verzicht" und eine "Änderung des Lebensstils", was nicht so recht zu seiner Aussage passte, wonach die Krise nur sehr kurz andauern werde.

"Sie sagen, Russland ist am Ende"

Hundert Freunde zu haben sei wichtiger als hundert Rubel, so der Ratschlag, und "Neid, Hass und Wut" seien "inakzeptabel", da sie den Körper in Mitleidenschaft zögen: "Keine Angst vor Veränderungen: Ständiger Wandel ist die heutige Form der Stabilität." Niemand solle sich Sorgen über Dinge machen, die er nicht verändern könne: "Mit fortschreitender Krise erweitern sich Ihre Möglichkeiten, und was gestern Ihre Kräfte überstiegen hat, kann morgen leicht machbar sein."

Ob das reicht, die defätistische Stimmungslage in den Griff zu bekommen? Putins angebliches Lieblingsblatt "Komsomolskaja Prawda" schickte dem Interview mit Delygain jedenfalls den bemerkenswerten Satz voraus, dass von allen Seiten "feindliche" Stimmen zu hören seien: "Sie sagen, Russland ist am Ende."