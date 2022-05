Angst und Skepsis: "Russland hat den Krieg schon verloren"

Jetzt verlieren auch die eifrigsten Putin-Fans ihre Zuversicht, was einen baldigen Sieg im Ukraine-Krieg betrifft: "Wo früher die Hoffnung und der Glaube an eine schnelle Rückkehr in ein zumindest relativ friedliches Leben bestanden, hat sich heute die Einsicht durchgesetzt, dass das, was jetzt passiert, nur die erste Phase einer langwierigen Krise ist", so Michail Rostowski in einer der größten russischen Zeitungen, der "Moskowski Komsomolez" (MK). Wer im Juni oder Juli mit Frieden rechne, werde "höchstwahrscheinlich enttäuscht werden".

Russischer Ex-Präsident Medwedew zu Friedensvertrag

Aktuelle Belege dafür kamen aus Kiew wie Moskau: Dmitri Medwedew (56), ehemals selbst russischer Präsident und jetzt stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, behauptete, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij könne keinen Friedensvertrag gebrauchen, das wäre gleichbedeutend mit dessen politischem Ende: "Deshalb wird Selenskij weiterhin den Westen um Geld und Waffen anbetteln und beweisen, dass er im Spiel bleibt, dass er die Hoffnung der liberalen Welt ist, dass er die letzte Bastion der europäischen Demokratie ist, die der Bär, der Daunenjacke trägt, in Stücke reißen will."

Zuvor hatte Oleksij Danilow (59), der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates, behauptet, im derzeitigen Krieg könne es keinen "Friedensvertrag" mehr geben, nur eine "Kapitulation".

"Es ist nicht hilfreich zu grübeln"

Mit einer Mischung aus Befremden und Verzweiflung verweist Rostowski angesichts solcher Äußerungen darauf, dass der österreichische Psychiater Viktor Frankl (1905 – 1997) derzeit in Russlands sozialen Netzen einer der meist zitierten Autoren sei. Grund dafür: Frankls Buch "Trotzdem Ja zum Leben sagen" von 1946, in dem er Überlebensstrategien als KZ-Häftling beschrieb. Russische Leser geben dessen Erfahrungen so wieder, dass sowohl diejenigen Insassen, die mit einer schnellen Entlassung rechneten, als auch diejenigen, die sich auf eine lange Haft einrichteten, starben: "Die, die überlebten, waren diejenigen, die sich auf ihren Alltag konzentrierten, ohne darüber nachzudenken, was passieren könnte oder nicht."

Offenbar soll diese Maxime jetzt auch für den Krieg in der Ukraine gelten, obwohl Michael Rostowski selbst zugibt, dass Vergleiche der russischen Lage mit dem Schicksal von KZ-Häftlingen "immer noch höchst unangebracht" seien: "Der Grund für die Popularität des obigen Zitats liegt darin, dass es ziemlich genau den Kern des gegenwärtigen politischen Augenblicks erfasst. Es ist nicht hilfreich, darüber zu grübeln, ob der ukrainische Konflikt jemals enden wird."

Wird Putin "Erdbeben" auslösen?

Deutlich weniger "rücksichtsvoll" ist der kremlkritische Autor Dmitri Gluchowski (42), der auch in Deutschland mit seinen "Metro"-Romanen bekannt ist: "Russland hat diesen Krieg bereits verloren", urteilt er. Seine Argumente: Schweden und Finnland stünden vor der NATO-Mitgliedschaft, Russland verliere seine Öl- und Gaskunden, die Wirtschaft sei eingebrochen und Putin sei im selbst verschuldeten "Zugzwang", weil er sich unbedingt einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern wolle.

"Meine große Befürchtung ist, dass das Land, sobald Putin geht, von den tektonischen Prozessen erschüttert wird, die er in Gang gesetzt hat, dass die Integrität und Existenz des Landes in Gefahr sind. Und natürlich ist dies ein Krieg, in dem die Menschen auf jeden Fall verlieren werden", so Gluchowski im Interview mit "Meduza". Die Wurzeln des Krieges sieht er übrigens in der imperialen Vergangenheit Russlands – und im ständigen Vergleich des eigenen, russischen Lebensstandards mit dem im Westen: "Das ist für die Menschen nicht vorteilhaft."

"Putins Spielraum ist nicht so groß"

Die russische Außenpolitik verglich Gluchowski mit einem betrunkenen, nackten Mann, der in einem öffentlichen Brunnen badet: "Zuerst war es peinlich, dann nervte es – und nun wurde aus der Ausschweifung ein Verbrechen. Nun wurde der Schluss gezogen, dass mit Putins Russland nicht verhandelt werden kann, was bedeutet, dass es so weit abgeriegelt und geschwächt werden muss, dass es zumindest keine Kriege mehr führen kann." Ein langwieriger und blutiger Konflikt werde die "Wut der Bevölkerung" befördern, sagt Gluchowski voraus: "Der Sicherheitsspielraum der Putin-Ära ist nicht so groß."