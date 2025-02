Angst um Kampfmoral: Putin irritiert mit "beredtem" Schweigen

Derweil regen sich nicht wenige russische Blogger darüber auf, dass der Kreml sich konsequent in Schweigen hüllt, während die Verhandlungen offenbar in "beschleunigtem Tempo" voranschritten: "Nur eine Frage an die russischen Behörden: Respektieren Sie sich selbst und Ihre Leser wirklich so wenig?" Putins Sprecher Peskow wurde augenzwinkernd eine verdächtige "Agilität" bescheinigt, weil er eilig beteuert hatte, er wisse von nichts: "Eine derart schnelle Reaktion auf Ereignisse ist für das verknöcherte System Russlands untypisch. Das erweckt großes Misstrauen."

Beglich Putin eine "alte Schuld"?

Kommentator Nikolai Trawkin schrieb sarkastisch: "Peskow enttäuscht mich. Bisher bekam man von ihm auf jede Frage umstandslos eine Antwort. Außer, jemand missbrauchte die Meinungsfreiheit und platzte was Falsches heraus, wofür er fünf bis acht Jahre Gefängnis bekam. In diesen Fällen verwies Peskow auf die Verfassung und erklärte, dass sich der Präsident nicht in Justizangelegenheiten einmischen dürfe." Andere spotteten, Putin spendiere Trump etwas, was er "im Überfluss" habe, nämlich Gefangene. Patriotische Leser wüteten allerdings: "Was für eine Schande! Früher hat Putin zumindest eins gegen eins getauscht, jetzt verschenkt er sie einfach."

Dmitri Sewrjukow (55.000 Follower) verwies darauf, dass Fogel frei kam, kurz bevor sich der Todestag des prominenten Putin-Gegners Alexei Nawalny jährt (16. Februar): "Vielleicht ist die zeitliche Nähe des Todesdatums dieses Häftlings und die Freilassung des anderen reiner Zufall. Es kann aber auch sein, dass einer der beiden hohen Verhandlungspartner [Putin], der die andere Seite vor kurzem noch für deren Einfühlungsvermögen gelobt hat, damit eine alte Schuld begleicht."