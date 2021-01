Angie Thomas: Literarische Stimme von Black-Lives-Matter

Weil der Roman "Concrete Rose" in der Zeit zurückspringt, muss auch eine Besprechung zuerst zurück in die Vergangenheit: 2017 sorgte Angie Thomas mit ihrem ersten Roman für Furore: "The Hate U Give" erzählt die Geschichte der jungen Afroamerikanerin Starr, die bezeugt, wie ihr bester Freund von einem Polizisten erschossen wird.

Das Buch wurde nicht nur zum Bestseller, es machte Angie Thomas auch zu einer wichtigen und lauten Stimme in der Black-Lives-Matter-Bewegung. Nun legt sie eine Art Prequel zu ihrem Erfolgsroman vor: "Concrete Rose" spielt etwa 17 Jahre vor "The Hate U Give", und es geht um Starrs Vater Maverick und dessen Geschichte.

Bruch in der Jugend

Maverick ist zu diesem Zeitpunkt selbst noch ein Teenager, genauer: Er ist 17 Jahre alt und lebt in Garden Heights, einem überwiegend von Afroamerikanern bewohnten fiktiven Stadtviertel irgendwo in den USA. Dafür, dass Maverick nicht nur kurz vor dem Abschluss der High School steht, sondern auch noch Gangmitglied und Drogendealer ist, lebt er recht sorgenfrei in den Tag hinein, verwöhnt seine Freundin Lisa und verbirgt sein Parallelleben, so gut es geht, vor seiner alleinerziehenden Mutter. Das alles ändert sich schlagartig mit einem Termin im Krankenhaus.

Im Buch liest sich die Szene und ihre Geschichte so: "Vor ungefähr einem Jahr hat Lisa mit mir Schluss gemacht, nachdem Carlos behauptete, er hätte mich mit einem anderen Mädchen reden gesehen. Eine fette Lüge, aber aus irgendeinem Grund hat Lisa dem Idioten geglaubt. Ich war total fertig deshalb und bin zu King nach Hause. Er meinte dann, Iesha sollte mich auf andere Gedanken bringen." Das Ergebnis entspricht der klassischen Geschichte, von der schon so viele Filme und Romane erzählten: "Jetzt sitze ich im Krankenhaus und warte auf die Ergebnisse des DNA-Tests für Ieshas drei Monate altes Baby."

Allgegenwärtige Gewalt

Maverick verlässt die Klinik nicht nur mit einem eindeutigen DNA-Ergebnis, sondern auch mit seinem Kind – Iesha macht sich kurzerhand ohne das Baby aus dem Staub. Maverick ist überfordert, bemüht sich aber, seiner neuen Rolle gerecht zu werden. Er hört auf zu dealen, nimmt einen Job an und versucht, Schule, Arbeit und Baby irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Nicht ganz leicht, zumal er immer noch Gang-Mitglied ist – da steigt man nicht einfach so aus. Und in Garden Heights ist die Gewalt allgegenwärtig – selbst bei einem Highschool-Footballspiel.

Symbol für George Floyd

Wie schon in "The Hate U Give" gelingt es Angie Thomas mühelos, Leserinnen und Leser zu gewinnen – für ihre Figuren und für die Welt, in der sie leben. Und auch, wenn es in "Concrete Rose" vornehmlich um das Leben und Überleben junger Menschen in einer von Gangs und Kriminalität geprägten Umgebung geht, bleibt die rassistische Polizeigewalt präsent.

Etwa, wenn Maverick sich das Auto seiner Mutter leiht und sie ihn immer wieder ermahnt, sich stets an die Verkehrsregeln zu halten und im Falle einer Polizeikontrolle keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Diese herzzerreißende Szene ist nicht zufällig entstanden.

In einem Interview mit dem Time Magazine erklärte die Autorin, sie sehe Maverick auch als Symbol für den 2020 durch einen Polizisten getöteten George Floyd: "Als George Floyd getötet wurde, haben so viele Leute versucht, seinen Tod zu rechtfertigen, weil er nicht perfekt war. Und wenn dasselbe mit Maverick geschehen wäre, hätten ebenfalls Leute seine Vergangenheit hervorgeholt. Sie suchen nach Gründen, den Tod in diesen Fällen zu rechtfertigen."

Zu Unrecht von der Gesellschaft abgeschrieben

Für Angie Thomas steht Maverick aber auch für alle anderen jungen schwarzen Männer, denen man im Alltag ständig begegnet – und die oft mit Vorurteilen konfrontiert werden, wie sie Time gegenüber sagte: "Ein junger schwarzer Mann, der an dir vorbeiläuft und du presst deine Handtasche an dich? Das ist ein Maverick. Oder der, der mit dir in den Aufzug steigt und du fühlst dich direkt ein bisschen unwohl? Das ist ein Maverick. Ich wollte mit dieser Figur genau diese schwarzen Männer repräsentieren, die so oft abgeschrieben und falsch eingeschätzt werden und ich wollte ihnen sagen: Ich sehe euch. Ihr seid mir wichtig. Ich liebe euch."

Die Empathie, die Angie Thomas ihren Protagonisten entgegenbringt, spricht aus jeder einzelnen Zeile – gut übersetzt im Übrigen von Henriette Zeltner-Shane, die dem Slang Raum gibt und so viel wie möglich in der Originalsprache belässt. Mit "Concrete Rose" ist Angie Thomas nicht nur ein weiteres gutes Buch gelungen, sondern erneut ein wichtiges.

"Concrete Rose", der dritte Roman von Angie Thomas, erscheint bei cbj und kostet 20,00 Euro.