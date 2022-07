Angetrunkene Anna Netrebko bringt Russen gegen sich auf

Wer in der Arena von Verona die Titelpartie in Verdis "Aida" singt, der gehört wirklich zur absoluten Spitze im internationalen Operngeschäft, insofern darf sich Anna Netrebko (50) bestätigt fühlen: Sie hatte diese Rolle nach ihrem Debüt bei den Salzburger Festspielen zwar auch schon in New York und Neapel gesungen, aber noch nie in der berühmtesten aller Open-Air-Spielstätten. Ihr Ehemann Yusif Eyvazov (45) war als Radamès an ihrer Seite zu erleben. Die Kritiken waren vorhersehbar: Netrebkos Stimme wurde wie immer hymnisch gelobt, ihr schauspielerisches Können leise bemängelt. Doch das alles ist für ihre russischen Fans Nebensache, nachdem sich die Sängerin per Instagram angetrunken präsentierte.

"Betrunken durch Europa torkeln"

Sie und ihr Mann seien "ein wenig beschwipst", sagte Netrebko in dem von ihr eingestellten Video von einem nächtlichen Spaziergang durch eine Einkaufsgalerie. Eyvazov warnt sie daraufhin aus dem Off: "Jetzt werden sie schreiben, dass du betrunken durch Europa torkelst." Die Diva antwortet wenig gesittet: "Ihr verdammten Drecksäcke, ihr verdammten Drecksäcke, ist euch das klar? Mein Mann warnte mich!" Das löste in Russlands Medien ein gewaltiges Echo aus, zumal die Sängerin angekündigt hatte, in den "nächsten fünf Jahren" nicht in Russland auftreten zu wollen. Hämisch wurde darauf hingewiesen, dass ein Auftritt der Sängerin am 3. September auf dem Schlossplatz von Stuttgart trotz ihrer Distanzierung von Putin nicht stattfinden wird.