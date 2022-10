"Angespannte Lage": Russische Armee warnt vor Schwierigkeiten

Eigentlich gar nicht so geheimnisvoll, was der neue starke Mann an der Front zu sagen hatte. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS nannte General Sergej Surowikin (56) die Situation auf dem Kriegsschauplatz "angespannt". Damit löste er eine vielstimmige Debatte in den russischen Medien aus, denn bisher kam es äußerst selten bis nie vor, dass sich wichtige Militärs direkt an die Öffentlichkeit wandten. "Die Armee führt endlich einen Dialog mit der Gesellschaft. Selbst dafür war es notwendig, die Führung des gesamten Oberkommandos zu ändern, mehrere Generaloberste und Generäle der Armee zu entfernen und die Vorgehensweise bei der Durchführung der Feindseligkeiten zu ändern", so der viel gelesene Telegram-Kanal Rybar (1,1 Millionen Abonnenten).

Wird der Krieg "neu formatiert"?

Auch die "schlimmsten Szenarien" seien jetzt offenbar kein Tabu mehr, so der Dienst, der die Armee dafür lobt, dass sie zur "Einsicht" gekommen sei, was die personelle Unterlegenheit gegenüber der Ukraine betrifft. Der "Glaube an die eigene Unverwundbarkeit" gehöre der Vergangenheit an, Fehler würden korrigiert, der ganze vom Kreml als "Spezialoperation" verharmloste Krieg "neu formatiert." Damit scheinen bisherige Tabus zu fallen, eine Abrechnung mit dem bisherigen Kriegsverlauf eröffnet zu sein, auch eine Diskussion über das Verhältnis zwischen Militär und Zivilgesellschaft.

Surowikin, der von den Ultra-Patrioten als "harter Hund" beworben wurde, sagte gegenüber TASS zu den Kriegszielen: "Die Ukrainer und ich sind ein Volk und wir wollen eines, die Unabhängigkeit der Ukraine vom Westen und der Nato, einen russlandfreundlichen Staat." Zu seiner eigenen Strategie bemerkte der General: "Wir streben keine hohen Vormarschgeschwindigkeiten an, wir schützen jeden Soldaten und 'schlagen' den vorrückenden Feind systematisch. Dadurch werden nicht nur unsere Verluste minimiert, sondern auch die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung deutlich verringert."

Surowikin: "Heute schon sehr schwierig"

Indirekt bereitete Surowikin Russland auf eine weitere Niederlage, nämlich den Abzug aus der Großstadt Cherson vor: "In diesem Bereich herrscht eine schwierige Situation", so der General, der das auch näher ausführte. Die Versorgung sei durch abgeschnittene Nachschubwege problematisch, ja lebensbedrohlich für die Bevölkerung.

Es könne durch einen gesprengten Damm Überschwemmungen geben: "Unter diesen Bedingungen besteht unsere Hauptaufgabe darin, das Leben und die Gesundheit der Zivilbevölkerung zu schützen. Daher wird die russische Armee zunächst die sichere, bereits angekündigte Abreise der Bevölkerung im Rahmen des von der russischen Regierung vorbereiteten Umsiedlungsprogramms gewährleisten." Alles Weitere hänge von der "sich abzeichnenden militärisch-taktischen Situation" ab. Surowikin wiederholte ausdrücklich, dass es "heute schon sehr schwierig" sei.

Wenig verwunderlich, dass die Medien und die Blogger darauf äußerst aufgewühlt reagierten. "Der Kampf um Cherson wird vorbereitet", so Militärexperte Rustem Klupov gegenüber den auflagenstarken "Moskowski Komsomolez": "Der Feind ist stark und rückt weiter vor. Es besteht die Möglichkeit eines großen Verlusts an Menschenleben. Damit unser Militär in dieser Schlacht, deren Preis ein Brückenkopf am rechten Ufer des Dnjepr sein wird, ungefähr freie Hand hat, wurde die Evakuierung von Zivilisten angekündigt." Andere Fachleute wollten aus den Worten des Generals herauslesen, dass eine "Festung" errichtet werde.

"Ob sie mit uns noch über Frieden sprechen?"

Schon heißt es in nationalistischen Medien wie "Readovka" düster, ein Rückzug aus Cherson wäre "Russlands größte Niederlage seit Beginn des Konflikts" und werde im Fall des Falles alle bisherigen in den Schatten stellen: "Es wird ein ohrenbetäubender Schlag von allen Seiten gleichzeitig sein."

Militärisch werde es die totale Absage an alle weiteren Offensiven Richtung Norden sein, vor allem psychologisch jedoch drohe ein entsetzliches Szenario: "Politisch wird der Feind nur ermutigt, dass Russland verliert, dass es kapituliert, dass es notwendig ist, es komplett zu erledigen. Und das passiert genau in dem Moment, in dem Cherson feierlich nach Russland aufgenommen wurde. Was das für uns alle bedeutet - es ist leicht vorherzusagen. Man kann sich leicht vorstellen, mit welchem ​​Enthusiasmus die Ukraine danach bis an die Zähne bewaffnet sein wird. Ob sie mit uns überhaupt noch über Frieden sprechen werden, ist auch klar, nach solch furiosen Niederlagen sprechen sie nicht über Frieden, sondern stellen Bedingungen zur Kapitulation, die der Verlierer akzeptieren wird, weil es nirgendwo mehr hingeht."

Das Portal steigert sich geradezu in einen deprimierenden Fatalismus: "Mit einem Wort, die brillante Idee, Cherson aufzugeben, zeugt nur von der vollständigen Demoralisierung der Leute, die sie vorgebracht haben. Sehr schwierig, sehr schwierig. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten."

Russen zitieren preußischen Feldmarschall Moltke

Bemerkenswert, dass sich Nationalisten jetzt darauf berufen, Territorien könne man immer wieder mal räumen, gefallene Soldaten aber nicht wieder lebendig machen. Dazu wird ein Zitat des preußischen Generalfeldmarschalls Helmuth von Moltke senior (1800 - 1891) gestellt: "Der wichtigste Moment des ganzen Krieges ist die Schlacht. Das Hauptziel der Operationen sollte nicht das Territorium oder der befestigte Punkt des Feindes sein, sondern seine Armee; nur seine Niederlage kann über den Ausgang des Feldzugs entscheiden." Das soll wohl nahelegen, dass ein Rückzug nicht notwendigerweise eine Kapitulation vorwegnehme.

Von Moltke stammt übrigens auch das - in Russland derzeit nicht angeführte - Zitat: "Das angriffsweise Vorgehen elektrisiert die Gemüter, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass diese gehobene Stimmung bei überaus großen Verlusten in das volle Gegenteil umschlagen kann."

"Unangenehme Wahrheit ist stärker"

Andere russische Beobachter halten die Aussage von Sergej Surowikin für "schwer erträglich", wieder andere sind "alarmiert": "Ja, so kommt es, wenn man plötzlich zum ersten Mal offen und erwachsen angesprochen wird und davor ein halbes Jahr mit dem dienstüblichen Satz 'Sondereinsatz läuft planmäßig weiter' einfach abgewimmelt wird." Von "Hysterie" und "Blabla" war die Rede, aber auch von einer äußert besorgniserregenden Zukunft. Fernsehkorrespondent Jewgeni Poddubny wollte eine "Normalisierung" erkennen. Der General sei "weitschweifig und trocken in der Form, aber bedeutsam im Inhalt" gewesen, "weil die Wahrheit viel besser eint als Parolen, auch wenn es bittere Wahrheit ist"

Blogger Andrei Medwedew, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ex-Präsidenten, schrieb vergleichsweise nachdenklich: "Es ist klar, dass viele etwas anderes von ihm erwartet haben. Nach einer Woche mit Angriffen auf die Infrastruktur [der Ukraine] dachten viele Leute, sie würden etwas hören in der Art von: Wow, wir machen jetzt bang, bang. Aber Hass hat noch niemandem geholfen. Und die unangenehme Wahrheit ist immer stärker und wichtiger als die schönste Lüge, selbst in die Hülle eines Berichts, einer Präsentation eingewickelt."

"Anderer Ton, als wir gewohnt waren"

Und beim in Russland populären "Wargonzo" heißt es: "Surowikin ist wahrscheinlich einer der ersten Generäle in unserer neueren Geschichte, der nach schlechten Nachrichten fast zum Volkshelden wurde. Beurteilen Sie selbst, wie total die moderne Gesellschaft tatsächlich nach Wahrheit verlangt." Etwas habe sich "grundsätzlich geändert": "Dass endlich ein Mensch in den öffentlichen Raum getreten ist und noch dazu ein Kommandant, der bereit ist, die persönliche Verantwortung für seine Worte und Entscheidungen zu tragen, ist wirklich erfreulich. Ja, er hat uns die Situation in einem anderen Ton geschildert, als wir es gewohnt waren. Er meldete sich wie im Allgemeinen bei einem Kampfkommandanten zu erwarten - mit strengem Blick. Aber ohne Illusionen."

Auf der ukrainischen Seite gab es übrigens Kommentare, wonach die Äußerungen Surowikins "trügerisch" seien. Möglicherweise habe er die Russen nur auf noch schärfere Maßnahmen wie die Ausrufung des Kriegsrechts vorbereiten wollen.