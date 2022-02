"Angespannte Infektionslage": Theater verschieben Premieren

Von einer Entspannung der Corona-Lage ist an den bayerischen Theatern noch nichts zu spüren. Eigentlich wollte das Regensburger Theater am kommenden Samstag seine neue Ausweichspielstätte im Antoniushaus eröffnen, das bisher genutzte Velodrom muss aufwändig saniert werden. Die populäre "Dreigroschenoper" sollte das Publikum ins neue Quartier locken, doch daraus wird vorerst nichts: Sämtliche Februar-Termine fallen aus, weil im Ensemble, das am Montag und Mittwoch dieser Woche getestet wurde, eine Infektion nachgewiesen wurde, die Lage sei "angespannt". Um eine Weiterverbreitung unter den Mitwirkenden zu verhindern, seien die Proben kurz vor der Premiere unterbrochen worden, so eine Mitteilung des Theaters.

"Das tut uns allen weh"

Dazu Intendant und Regisseur Klaus Kusenberg: "Diesmal bin ich nicht nur als Intendant, sondern auch ganz persönlich als Regisseur betroffen. Eine Produktion von großer schauspielerischer Energie und musikalischer Wucht ist kurz vor der Premiere ausgebremst worden – das tut uns allen weh. Wir setzen alles daran, mit dieser wichtigen Premiere das Antoniushaus so bald wie möglich einzuweihen." Die Pandemie stelle das Theater vor eine "besondere Belastungsprobe", so Matthias Schloderer, der kaufmännische Direktor am Theater Regensburg. Er hoffe "auf bessere Zeiten" und setze auf die "Flexibilität und Treue" des Publikums.

Corona-Fälle auch an Bayerischer Staatsoper

Zeitgleich musste auch die Bayerische Staatsoper melden, dass die Premiere von Benjamin Brittens Oper "Peter Grimes", die für den 28. Februar angekündigt war, auf den 6. März verschoben werden muss. Grund dafür: Das "Corona-Infektionsgeschehen der letzten Wochen und die damit einhergehenden personellen Ausfälle in den technischen und künstlerischen Abteilungen" des Hauses.

Am Landestheater Niederbayern soll die Premiere des Dreißiger-Jahre-Musicals "Me and My Girl" statt am nächsten Sonntag erst am Donnerstag der kommenden Woche stattfinden. Das Theater Ingolstadt musste das Schauspiel "Die Nashörner" von Eugène Ionescu vom 25. Februar auf den 5. März verschieben. Der prominente Regisseur Claus Peymann war positiv getestet worden und hatte in einer zum Stück passenden "absurden" Pressemitteilung verkünden lassen, er sei von "Nashörnern gebissen" worden.

Das Mainfrankentheater in Würzburg hatte den Vorstellungsbetrieb ohnehin bereits für den gesamten Februar ausgesetzt.