Marc Bolan: Traumtänzer mit Gespür für Hits

"Ich wollte den Komponisten Marc Bolan in den Mittelpunkt stellen", schreibt Hal Willner in den Liner Notes, "mit Musikern aus verschiedenen Welten, die sonst kaum je zusammenspielen." Das mit den Musiker aus ganz verschiedenen Welten hat geklappt – in der Studioband spielen die Gitarristen Marc Ribot oder Bill Frisell, es blasen Trombone Shorty, Paul Shapiro oder Doug Wieselman, am Piano sitzen schon mal Elton John oder Donald Fagen von Steely Dan und am Gesangsmikrophon wechseln sich Kesha, Lucinda Williams, Marc Almond, Father John Misty, Todd Rundgren, U2's Bono und sogar Nena ab. Auch musikalisch gelingen Hal Willner immer wieder Überraschungen, etwa wenn eine Big Band Bolans Gitarrenriffs elegant in swingenden Jazz verwandelt.

Würdiges Denkmal und musikalisches Vermächtnis

Manchmal scheint Hal Willner etwas viel des Guten zu wollen – auf der Hälfte der Songs ist auch noch ein Streichquartett zu hören. Einzeln gehört wirkt tatsächlich manches Arrangement allzu opulent, doch Willner gelingt das Kunststück der idealen Anordnung ganz verschiedener Songs. Im Zusammenhang gehört entwickelt das Doppelalbum einen Spannungsbogen, bei dem sich alle Songs ideal ergänzen. Mit "Angelheaded Hipster" hat der Produzent der britischen Glam-Rock-Legende Marc Bolan ein würdiges Denkmal gesetzt. Und auch sich selbst, denn im April starb Willner – erst 64 Jahren alt – an Covid-19. "AngelHeaded Hipster" ist so unversehens zu seinem musikalischen Vermächtnis geworden – ein Songbook, das noch einmal Willners Fähigkeit demonstriert, unterschiedliche Stile und Genres zu einem kohärenten Ganzen zu kombinieren. Und das Marc Bolans Songs präsentiert als Teenager-Träume, die erwachsen geworden sind.

"AngelHeaded Hipster – the Songs of Marc Bolan & T.Rex" ist als Doppel-CD bei BMG erschienen.