Die Kanzlerin verlässt den Zirkus: Warum "Angela I." enttäuscht

Merkel - versteckt im eigenen Regierungs-Fundus

Die Zukunft hat schon begonnen; Angela Merkel hat nicht nur die Partei Partei, sondern auch die Regierung Regierung sein lassen – und ist „von der Brücke“ gegangen. Da weiß unter den Erbverwaltern noch niemand so recht, was zu tun ist bis zur Neuwahl von Kanzlerin oder Kanzler. Sie wissen zu Beginn ja nicht einmal genau, wo sich die Ex-Chefin aufhält. Katja Hensel legt Spuren aus – offenkundig hat Merkel sich im eigenen Regierungsfundus versteckt, dort, wo zum Beispiel Geschenke von Potentaten abgelegt werden. Hier herrscht ein stark verstaubter Archiv-Verwalter samt junger Praktikantin – während der Chauffeur der Kanzlerin und deren Stylistin sich um die Zukunft sorgen: "Ich kann es nicht fassen: das ganze Land, Europa, überall, braucht Führung! Und sie haut ab, als wär’s ein Abi-Ball!“ - „Aber was hat das denn mit uns zu tun? Die Welt geht nicht unter, weil eine Frau den Zirkus verlässt!“

Er ist übrigens recht heftig in sie verliebt, würde sie gern auf der Stelle ehelichen, sie bleibt aber lange skeptisch – im gegenseitigen Gebalze allerdings verfallen beide erstaunlicherweise sogar in gereimtes Sprechen. Katja Hensels Stück will und soll nicht nur der verschwundenen Kanzlerin auf der Spur bleiben (und lässt sie später auch tatsächlich auftreten, mit Hosenanzug, halbwegs ähnlicher Frisur und der ewigen Geste der „Raute“), die Autorin kreiert auch ziemlich viele Handlungsebenen, um Bilder und Phantasien zu schaffen über das Phänomen namens Merkel.