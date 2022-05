Angegruselt durch die Gegenwart: Das neue Album von "Der Mann"

Rock'n'Roll und Sozialstaat schließen einander nicht aus. Das verrät nicht nur einer der Songtitel auf dem neuen Album von "Der Mann". Das macht Sänger Maurice Summen auch im Interview klar. Wobei, statt Sozialstaat müsste man wohl eher sagen: Kulturstaat.

Nischenpop: Leben aus Fördertöpfen

Wo der Filmbetrieb schon lange sei, dort komme man nun auch im Nischenpop an. Stichwort: Fördergelder. Was durchaus paradox sei: "Man hat ja irgendwann auch mal gegen den Staat gesungen. Und jetzt sind wir On Top of The Hill, aber unser Hill ist sozusagen staatlich gefördert."

Nicht zuletzt hat auch Corona die kulturellen Nischen noch nischiger und fördertopf-abhängiger gemacht. Der Staat leistet sich Subkultur. Das weiß Maurice Summen nur zu gut, weil er ja nicht nur Musiker ist, sondern auch noch Chef des Indielabels "Staatsakt". Früher habe das Künstlerüberleben der freie Markt geregelt und ermöglicht. Nicht dass Summen so großer Marktfan wäre, aber Formularausfüller ist er auch eher ungern geworden. Ach, war das noch eine Zeit, diese Vorstreaming-Ära, als der Mensch noch Plattensammler und Konzert-Jäger war und Männerbands das Selbstverständlichste auf dem Planeten Pop!

Männerband mit Identitätsproblemen

"Schlussendlich sind wir natürlich auch eine Männerband" sagt Summen, "aber uns ist mittlerweile bewusst, wie absurd eigentlich dieses Konstrukt ist. Also ich bin heilfroh, dass sich in den letzten zehn Jahren so viel getan hat, was Gender-Fragen angeht. Wenn vor zehn Jahren vielleicht noch unser Name als ironisches Haha relativ glatt durchging, ist es doch jetzt auf jeden Fall so, dass gerade bei jüngeren Hörerinnen doch irgendwie erst mal großes Fragezeichen dasteht und das vielleicht auch irgendwie schon fast gar nicht mehr witzig ist."

Mann muss sich also neu orientieren in einer veränderten, immer komplexeren Welt. Also die Band "Der Mann" im Speziellen. Und gemeint ist freilich schon auch die Spezies mittelalter weißer Mann. "Im Herz schmeißt Du Steine, im Kopf bist Du müde", heißt es im neuen Album. "Unser Alltag ist halt das Gegenteil von radikal", sagt Summen. Vielleicht ein wenig hadernd. Trotzdem: Die Revolutionsromantik ist passé. Diese Tendenz zur Ambivalenz zieht sich durch weite Teile des neuen Albums: Gentrifizierung doof finden, aber mutmaßlich auch Teil davon sein; sich über soziale Medien lustig machen, sie aber gleichzeitig auch nutzen.

"Fortschritt ist nicht alles, aber er hilft ab und zu"

Klar, man hat das ja inzwischen schon oft genug kulturkritisch aufgesagt bekommen: Twitter als Zwitterwesen aus Meckerkasten und Diskursanreger, aber "Der Mann" macht das eben ganz besonders originell, erfindet schöne Sprachbilder am laufenden Band, verreimt Brandenburg, Biojoghurt und Sicherheitsgurt und verpackt das in Krautrock, Postpunk oder einen Spätkapitalismus-Boogie-Woogie. Wo steht er also, "Der Mann" im Jahr 2022? Vor großen Herausforderungen, klar, aber eben auch vor seinem neuen Lieblingshaushaltsgerät: "Meine leise neue Waschmaschine gibt mir indische Ruh. Fortschritt ist nicht alles, aber er hilft ab und zu."