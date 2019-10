Ang Lees Film "Gemini Man" irritiert die räumliche Wahrnehmung

Wer braucht schon noch Ultra-HD, wenn es auch hyperrealistisch geht? Mit anderen Worten: Wenn man porentiefe Einblicke in die alternde Gesichtsstruktur von Will Smith bekommt, wenn die abgenutzten Stellen seines Zielfernrohrs so penetrant in den Raum ragen, dass man kurz den Gedanken hegt, mit dem Jackenärmel die unschöne Stelle sauber zu polieren. Aber nein: Will Smith liegt ja gar nicht mit dem Gewehr im Anschlag vor einem im Gras. Er wird nur auf eine Leinwand projiziert, deren Bilder selbst in der hintersten Reihe des Kinosaals zum Greifen nah wirken.

Tiefenscharfe Effekte

Der Film, der die räumliche Wahrnehmung so derart auf den Kopf stellt, heißt "Gemini Man". Das Actiondrama ist nicht nur ein klassisches Will-Smith-Vehikel, es ist auch ein Blick in die Zukunft des Filmemachens. Denn Regisseur Ang Lee, immer schon offen für neue digitale Techniken, demonstriert hier erstmals in Spielfilmlänge, was in einigen Jahren Standard sein könnte. Mit einer Abtastrate von 120 statt den normalen 24 Bildern pro Sekunde bieten manche Szenen eine Tiefenschärfe, die die Dimensionen durcheinanderwirbeln. Landschaften scheinen schier unendlich in die Ferne zu reichen, Glasscherben fliegen vermeintlich in den Raum hinein, Unterwasseraufnahmen lassen Luftblasen durch den Kinosaal schweben. Und reale Schauspieler sehen aus, als wären sie in einen schlechten Fernsehfilm aus den 70er-Jahren hineinkopiert. Denn die Kinomagie, sie greift nur stellenweise.

Wer einen neuen 4K-Fernseher kauft, dürfte das Dilemma kennen. Die Ultra-HD-Auflösung führt dazu, dass Szenen ohne 3D-Elemente oder mit weniger detailreicher Ausstattung oft die Anmutung einer billigen Seifenoper oder eines Monty-Python-Sketches haben – inklusive unfreiwilliger Komik. Diese Optik wird in „Gemini Man“ durch die extreme Abtastrate um ein Vielfaches potenziert. Und sie hat zur Folge, dass der gewünschte Effekt, quasi in den Film einzutauchen, nur punktuell funktioniert.