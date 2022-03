Andy Holzer – blind auf die Gipfel der Welt

Als Andy Holzer 1966 im österreichischen Lienz in Osttirol auf die Welt kommt, ist das für seine Eltern kein Grund, ihn anders zu behandeln als andere Kinder: Sie schicken ihren Sohn nicht in eine Blinden- oder Sonderschule - er geht auf die Volksschule und wächst mit sehenden Spielkameraden auf. Mit neun Jahren besteigt er seinen ersten richtigen Berg, den Spitzkofel mit 2.717 Höhenmetern in den heimischen Lienzer Dolomiten.

Es wird sein Schlüsselerlebnis.

Der Junge erlebt, dass er am Berg "gleichberechtigt" ist. Der Berg wird sein Freund.

"Ich habe da oben zum ersten Mal gespürt, dass meine Eltern nicht flotter, schneller, leichtfüßiger waren als ich. Die hatten da oben Probleme in diesen Felsen, weil sie ja auch keine Kletterer waren. Und ich habe mich zum ersten Mal im Vorteil gefühlt, weil ich da wie eine Gämse auf allen Vieren auf den Felsen herumgekrabbelt und geturnt bin. Meinen Eltern sind die Schauerhaare aufgestanden, aber sie haben in mich vertraut." Andy Holzer

Eigene Bilder im Gehirn

Fehlendes Augenlicht ersetzt er durch die anderen Sinne. Der ausgeprägte Tastsinn und seine Orientierungsfähigkeit lassen in seinem Gehirn eigene Bilder entstehen: "Auch am Everest war ich auf beiden Seiten unterwegs, um dieses Bild nicht zweidimensional, sondern auch dreidimensional im Gehirn manifestieren zu können. Ich wollte die Berge von allen Seiten betasten und begreifen – im wahrsten Sinne des Wortes."

Blind auf die Gipfel der Welt

In Begleitung seiner Eltern, seiner Freunde und später seiner Ehefrau Sabine hat er in Seilschaft die höchsten Berge der Kontinente (die sogenannten Seven Summits) bestiegen und ist in den steilsten Wänden geklettert - so wie in Italien in der Nordwand der Drei Zinnen. Im Jahr 2017 war er der erste blinde Bergsteiger, der den Mount Everest über die technisch anspruchsvollere Nordroute erklommen hat.

Doch noch immer sind die heimischen Lienzer Dolomiten etwas ganz Besonderes für ihn. Sie sind wie sein Wohnzimmer, in dem er keine Orientierungshilfe braucht.

"Wenn ich hier oben herumspazieren kann in meinem Wohnzimmer, dann erfüllt mich das mit Dankbarkeit und Demut, weil genau an diesen Steinen, an diesem Gras, in diesen Moospolstern, auf diesen Schneefeldern habe ich vor so vielen Jahren meine ersten Schritte gesetzt und meine ersten Inhalationen der Berge beginnen dürfen, dank meinen Eltern. Meine Eltern haben mich einfach mitgenommen und haben nicht die Blindheit vorgeschoben." Andy Holzer

Berufsbergsteiger, Vortragsreisender und Motivationstrainer

Andy Holzer hat nicht nur am Berg Erfolg. Auch sein Wesen überzeugt. Schon bald gibt er seinen Beruf als Heilmasseur und Musiker bei der Gruppe "Dolomitenduo" auf und wird Berufsbergsteiger.

Als Vortragsreisender und Motivationstrainer ist er ein gefragter Mann. Der Erfolg am Mount Everest, die Erstbesteigung von der Nordseite "ohne Licht", ist dem blinden Bergsteiger nicht nur wegen der Höhenmeter wichtig. Er hat sich seinen Jugendtraum erfüllt.

Er hat seinen inneren Everest erklommen.