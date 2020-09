Andrew Lloyd Webber schlägt Alarm: "Es gibt kein Zurück mehr"

Es ist ein dramatischer Hilferuf aus dem Londoner West End, einem der berühmtesten Theaterviertel der Welt: Fast alle Häuser stehen dort seit Monaten leer, lediglich zwei trauten sich bisher, mit stark eingeschränkter Kapazität aufzumachen. Wo sich sonst Touristen drängeln und mit Musicals Geld verdient wird, herrscht eine gespenstische Ruhe. Dasselbe gilt für den New Yorker Broadway, wo die Theater das laufende Jahr längst abgeschrieben haben und frühestens im Januar wieder eröffnen wollen. Doch unter welchen Bedingungen? Komponist Andrew Lloyd Webber, der mit "Jesus Christ Superstar", Cats", "Evita" und dem "Phantom der Oper" Milliarden verdiente, hält es für ausgeschlossen, die kommerziellen Spielstätten mit Abstandsregeln gewinnbringend zu betreiben. Staatliche Subventionen für Theater, wie im deutschsprachigen Raum, sind in Großbritannien und den USA nicht üblich. Allenfalls springen private Sponsoren ein. Allerdings unterstützte die britische Regierung die Kultur in der Corona-Krise einmalig mit einem Hilfsfonds in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Pfund.

"Vernichtend und katastrophal"

Webber sagte dem Kulturausschuss des britischen Unterhauses, die Branche befinde sich am "point of no return", es gebe also kein Zurück mehr, wenn der Betrieb nicht baldmöglichst wieder aufgenommen werde. Dringend mahnte der Unternehmer ein Datum zur Wiedereröffnung der Theater an, sonst werde der Wirtschaftszweig eingehen und die Bühnenkunst zur reinen "Liebhaberei". Seine Spitzenmanagerin Rebecca Kane Burton schloss laut BBC aus, die Häuser mit Abstandsregeln zu betreiben: "Wir haben nicht die Absicht, die Spielstätten mit einer Auslastung von dreißig Prozent zu öffnen." Die vergangenen Monate seien "vernichtend und katastrophal" gelaufen. Theater ließen sich nicht einfach an- und ausschalten, die wichtige Weihnachtssaison sei im Grunde schon jetzt erledigt.