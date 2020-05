Andreas Rebers' neue Kabarett-CD: Rebers Road and Radio Show

Zwei Mal schon hat Andreas Rebers den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen und vor zwei Jahren auch den Dieter Hildebrandt-Preis der Stadt München. Das ehemalige Mitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft sei ein "Solitär in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft", ein "präziser intellektueller Analytiker, ein hervorragender Musiker, Dichter und Literat", bescheinigten ihm die Juroren. Und Rebers bestätigt sie in seiner neuen CD "Rebers Road and Radio Show":

"Ich bin ein Seemann, ich träum vom Fliegen / Und ich fahr Taxi in Berlin. / Wenn andre aufstehn, bleib ich liegen / Und schau den Wolken zu beim Ziehn." CD "Rebers Road and Radio Show"

Die Suche nach der Utopie

Die Tristesse beherrscht Rebers "Road and Radio Show". Es geht in allen Liedern um die Suche nach dem wahren Leben im Falschen, also um etwas, was es nicht gibt: Um eine Utopie. Von den vielen Möglichkeiten, die wir leben könnten, bleiben die meisten ungelebt (um genau zu sein, fast alle):

"Und über uns der Himmel, und unter uns Asphalt, / Am Anfang sind wir jung und blöd, / Am Ende blöd und alt." CD "Rebers Road and Radio Show"

Übrig bleiben Wahrheiten der Kategorie: "Weiß ich selber, will ich nicht hören, klingt wie plattes Klischee oder Nonsens."

Missionar des Existentialismus

Andreas Rebers ist mit seinen bildstarken Texten ein einsamer Missionar, der changiert zwischen Existentialismus und Nihilismus. Bevor die Sintflut kommt, will er aber noch einige seiner Glaubenslieder singen, so wie andere Apfelbäumchen pflanzen.

"Heute werden die Koffer gepackt, / Morgen sind wir im letzten Akt, / Und dann kommt das Finale: / Völker, stürmt die Regale!" CD "Rebers Road and Radio Show"

Es ist verbreitet, aber sinnlos, Geld und Konsum anzubeten - auch diese grundlegende Kapitalismuskritik serviert Rebers. Seine "Road and Radio Show" zeugt vom Phantomschmerz nach dem Abräumen alter Ideale.

Der Weg ist das Ziel

Heraus kommt, dass wir alle irgendwie unterwegs sind, und das Ziel, das wir nicht haben, schon der Weg sein könnte. Das ist ein Soundtrack für schlaflose Nächte. Oder - für Menschen mit schwarzem Humor – eine lustvolle Entdeckung.

"Ich weiß nicht, vielleicht kennste den hier: Der Dalai Lama bestellt ein Taxi, und da fragt der Taxifahrer: Sagen Se mal, Herr Lama, wo soll’s denn hingehen? Und dann sagt der: Der Weg ist das Ziel. Und der Taxifahrer hat gesagt: 'Is geil, ich hab g’rade vollgetankt!'" CD "Rebers Road and Radio Show"

Die neue CD des Kabarettisten Andreas Rebers mit dem Titel "Rebers Road and Radio Show" ist frisch erschienen beim Kölner Label Wortart und kostet 14,95 Euro.