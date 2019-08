Andreas Meck oder: So kommt das Sakrale in die Architektur

"Die Gesamtidee, die dahinter steckt ist, dass wir an dieser Stelle ein kristallines Gebäude, eine kristalline Krone für Poing schaffen wollten. Ein Gebäude, das im Licht, in den Lichtreflexen, dieses Funkeln dort erzeugt." (Andreas Meck) Im Volksmund heißt dieser Kirchenbau in Poing bereits: die Sprungschanze Gottes – wegen seiner ungewöhnlichen Form mit dem weithin hochkragenden Dach, das zudem noch durch Zehntausende von lichtreflektierenden Keramikkacheln weithin funkelt. Einen skulpturalen Baukörper hat der Münchner Architekt Andreas Meck für das Kirchenzentrum "Seliger Pater Rupert Mayer" in Poing geschaffen. Dafür wurde Meck im Mai mit dem auch international renommierten Deutschen Architekturpreis geehrt, der "Großen Nike". Diesen Dienstag ist Andreas Meck erst 59-jährig gestorben. Die Bauten, die er hinterlässt, sind leise, unaufdringlich, zurückhaltend und doch gerade deshalb: auffallend. Das Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin, die Aussegnungshalle in Riem, die Erweiterung der Hochschulbibliothek in München, Einfamilienhäuser und eben eine ganze Reihe von Sakralen Neubauten, die das Erzbischöfliche Ordinariat in München beauftragt hat. Barbara Knopf hat mit dem Diözesanbaumeister Hanns-Martin Römisch über die Kirchenbauten von Andreas Meck gesprochen..

Barbare Knopf: Andreas Meck hat eine ganze Reihe von Kirchen im Großraum München neu gebaut, Sankt Nikolaus in Neuried zum Beispiel, das Dominikuszentrum im Norden von München oder eben, wie schon erwähnt, das Kirchenzentrum in Poing. Es waren zum Teil Wettbewerbe, die Andreas Meck gewonnen hat. Was war die Qualität dieser Bauten, warum haben Sie sich dafür entschieden?

Hanns-Martin Römisch: Ich habe das Dominikuszentrum verantwortet und durfte es mit ihm bauen. Ich habe ihn immer als sehr verlässlichen Partner kennengelernt und muss sagen, er hat sich auf die Bedingungen, die Kirchen auszeichnen – und dafür gibt es ja ein Diözesanbauamt, um diese Spezifika herauszuarbeiten – sehr gut eingelassen. Da kenne ich ganz wenige Architekten, die das machen. Also zum Beispiel gibt es bei uns das Thema Hierarchien: Ganz viele Studenten fragen, was kirchliches Bauen auszeichnet. Da antworte ich immer: Das Beste für den lieben Gott und der Rest lagert sich an. Das hört sich jetzt zwar alles ganz lustig an, aber im Endeffekt geht es genau darum, und so haben wir uns auch – damals noch per Sie – zusammengerauft, Andreas Meck und ich. Mittlerweile glaube ich schon, dass wir auch befreundet waren. Und er hat sofort verstanden, was damit gemeint war.

Und wie hat er das dann umgesetzt?

Das Thema ist: Wie kommt das Sakrale in die Architektur. Es gibt viele sehr gute Kirchen, die sind tolle Architektur, aber das ist kein sakraler Raum. Und wie man so etwas macht, das ist genau der Trick an dem Ganzen!