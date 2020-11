"Wie man eine Pipeline in die Luft jagt": Ein Buch will kämpfen

Juli 2007, eine warme Nacht in Stockholm: Durch den wohlhabenden Stadtteil Östermalm läuft eine Gruppe junger Leute. Immer wieder halten sie inne, jemand bückt sich, dann geht es weiter. Am nächsten Morgen stehen 60 SUVs auf platten Reifen am Bordstein. Flugblätter an den Windschutzscheiben erklären, man habe die Luft abgelassen und die Benzinschlucker "entschärft".

"Sanfte" Sabotage nennt Andreas Malm diese Aktion in seinem neuen Buch. Er war in Östermalm dabei – heute, nachdem die Klimakrise sich weiter zugespitzt hat, stellt er Grundsatzfragen: "Wann eskalieren wir? Wann fangen wir an, die Dinge, die unseren Planeten ruinieren, physisch anzugreifen, mit unseren Körpern, sie mit unseren eigenen Händen zu zerstören?"

Für den Autor ist die Zeit des "Widerstands" jetzt gekommen

Malms Position ist klar: Der Aktivismus gegen den Klimawandel habe zu lange auf Protest, Massenmobilisierung oder allenfalls zivilen Ungehorsam gesetzt. Angesicht der dramatischen Lage sei es nun an der Zeit, zum Widerstand überzugehen und das "business as usual" der fossilen Weltwirtschaft zu stören. Auch durch Sabotage, die man nicht mehr sanft nennen würde – wie etwa gegen den Kohletagebau im Hambacher Forst oder gegen die Dakota Access Pipeline in den USA.

Gewalt ist eine Gretchenfrage sozialer Bewegungen, Malm diskutiert sie prinzipiell und taktisch. Moralischen Pazifismus, der Gewalt unter allen Umständen verbietet, weist er mit den bekannten Argumenten von Notwehr oder der Verhinderung größeren Unheils zurück. Strategischen Pazifismus, der gewaltlosen Bewegungen mehr Erfolg durch mehr sozialen Rückhalt zuspricht, überprüft Malm an historischen Beispielen von den Suffragetten über die US-Bürgerrechtsbewegung bis zum Widerstand gegen die Apartheid. Er kommt zu dem Ergebnis: Nicht nur Märsche und Boykotte haben diese Kämpfe zum Ziel geführt, sondern auch Militanz.

"Strategischer Pazifismus ist bereinigte Geschichte, ohne realistische Einschätzung dessen, was tatsächlich vorgefallen ist und was nicht, was funktioniert hat und was schiefgelaufen ist", heißt es im Buch. "Das Beharren darauf, militante Aktionen unter den Teppich der Zivilität zu kehren, ist ein Symptom des Niedergangs revolutionärer Politik."