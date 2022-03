Andreas Bernards Buch: "Wir gingen raus und spielten Fußball"

Es gibt viele herrliche Sätze in diesem klugen Buch, einer davon lautet: "Inzwischen gehört es in jedem Institut, in jedem Verlag, in jeder Redaktion seit Langem zum guten Ton, sich für Fußball zu interessieren, aber es ist allzu oft eine ungelenke Begeisterung, so aufgesetzt wie das betont ausgelassene Tanzen auf Buchmessen- oder Fakultätspartys." Damit dürfte klar sein: Hier biedert sich niemand einem Trend an, hier ist jemand Fan von Kindesfußballerbeinen an.

Der Kulturwissenschaftler und Autor Andreas Bernard legt mit seinem Buch "Wir gingen raus und spielten Fußball" ein Kleinod der sehr stark persönlich gefärbten Essayistik vor, das erzählt von der Bedeutung des Fußballsports für Heranwachsende wie Erwachsene. Denn bis heute ist der Fußball, so schreibt es Andreas Bernard, der "Eichpunkt des Lebens" geblieben, an dem sich vieles ausrichtet, nach dem sich vieles bemisst.

Fußball gibt dem Leben Halt und Struktur

Im Gespräch erläutert Bernard das so: "Es ist wirklich so, dass der Tagesablauf für mich stabiler und fester verankert ist, wenn ich weiß, dass ein Spiel des FC Bayern stattfindet am Samstagnachmittag oder Mittwochabend. Die Motivation, sich an den Schreibtisch zu setzen und irgendetwas zu arbeiten, fällt einem irgendwie leichter, wenn man weiß, dass in ein paar Stunden eine Pause gemacht werden kann, weil man sich dann ein Bayern-Spiel anschauen kann. Was die Strukturiertheit des Tages betrifft, diese Mischung aus Dingen, zu denen man sich zwingen muss und denen, die man sich dann gönnen darf, das ist weiter stark vom Fußball geprägt, aber natürlich hat das alles ein bisschen nachgelassen auch mit dem Ende des eigenen Spielens, das bei mir aus Verletzungsgründen schon relativ früh erfolgt ist, aber sagen wir mal: Für die Verankerung des eigenen Lebens in der Zeit ist Fußball nach wie vor enorm zentral, ja."

Fußballer-Kindheit in München

Andreas Bernard ist in München groß geworden, und doch wird jeder, der in der alten Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre aufgewachsen ist, ganz ähnliche Erinnerungen wie er hegen: Das spätabendliche Schauen der Zusammenfassungen von Europapokal-der-Landesmeister-Spielen zusammen mit dem Vater, das eigene Dribbeln und "Danteln" – also Ball-in-der-Luft-halten, hochhalten, mit Fuß, Knie, Brust und Kopf –, die Erinnerung an all das vermag der 1969 geborene Bernard in seinem sehr sinnlichen Memoir wieder hervorzurufen.

Man lässt beim Lesen, um’s mit einem Fußball-Helden der eigenen Kindheit, Horst Hrubesch, zu sagen, eine ganze Kindheit und Jugend noch mal "Paroli laufen". "Paroli laufen", das ist schönstes Fußballer-Deutsch. Um die Sprache des Fußballs geht’s bei Bernard auch. Er lässt all die speziellen Ausdrücke Revue passieren, die man damals auf dem Bolzplatz in den Mund nahm. "Danteln" hat man im Münchner Stadtteil Harras gesagt, das wurde aber in einem anderen Münchner Viertel unter Umständen schon gar nicht mehr verstanden. Das heißt, es sind "Mikrolekte", Kleinstidiome. Im Grunde genommen bräuchte es einen "Carl von Linné der Fußballsprache", der das alles mal in einem Sprachatlas verzeichnet, schreibt Bernard – ein Anfang in diese Richtung ist gemacht mit seinem Buch.

Trainer namens Enzensberger und Bloch

Nicht jeder wird wie Andreas Bernard Trainer gehabt haben, deren Namen quasi schon eine intellektuelle Laufbahn vorherbestimmten: Enzensberger und Bloch hießen zwei seiner Trainer. Aber jeder versteht instinktiv, warum er beim Schreiben sich selbst eine "Verifizierungsaskese" auferlegte, ein "Rechercheverbot" auf Youtube, wo all die legendären Treffer als Videomaterial und Erinnerungsstütze natürlich zu finden wären.

Doch darauf verzichtete er ganz bewusst beim Schreiben: "Ich erinnere mich, dass außer diesen ikonischen Toren, die man immer wieder gesehen hat – also Helmut Rahn 1954, Fritz Walter 1974, Andi Brehme 1990 – alle großen Tore, die man einmal in der Sportschau, beim Tor des Monats oder im ZDF-Sport-Studio gesehen hat, nur noch in der Imagination vorhanden waren. Diese Konstellation der Erinnerung wollte ich mir bewahren beim Schreiben dieses Buches und jetzt nicht, wenn ich über ein unglaubliches Tor von Jürgen Wegmann beim FC Bayern München schrieb, auf Youtube gehen und mir das zehn Mal anschauen. Dieser imaginative, fast traumhafte Aspekt hat ja sehr lange dazugehört zum Fußball – und dieses schöne Wort 'Traumtor' für besonders schöne Treffer kommt ja vielleicht auch daher, dass man sie sich nach ein- oder zweimaligen Sehen nur noch vorstellen, aber nicht wie heute auf Youtube hundertmal anschauen kann.“

"Erinnerung, sprich!" für Fußballfans

"Erinnerung, sprich!" hat Vladimir Nabokov seine Memoiren genannt. Bernard lässt ganz in diesem Sinne seine Erinnerung sprechen, er kramt im Gedächtnis und evoziert die großen Momente aus eigener Kraft gewissermaßen, ohne Zuhilfenahme praktischer digitaler Quellen und Hilfsmittel. Gerade das macht den Reiz dieses Buches aus. Es ist ein sehr sinnliches Buch. Gerade wenn es um solche wirklich wichtigen Details wie die Beschaffenheit des Tornetzes geht, um die Art, wie es – von Land zu Land verschieden – gespannt ist, ob es straff und baldachinartig gespannt ist wie in der Fernseh-Übertragung aus dem Ausland oder ob es schlaff herabhängt wie auf der Bezirksportanlage oder ob es gar ein kaltes Eisenstangengerüst ist. Das waren damals relevante Unterschiede.

Beim geneigten Leser löst er sofort eigene Erinnerungskaskaden aus. Allein, wenn da der Name Kevin Keegan steht – nicht zu verwechseln mit Boris Beckers Wimbledon-Finalgegner Kevin Curren 1985 – man vermengt da ja nicht nur im Rückblick, sondern auch in der Kindheit und Jugend gern mal manches. Man fühlt sich so ertappt, wo er einen typischen Verhörer erwähnt: "Innenriss" statt "Innenrist". Ging es einem selbst nicht so, dass man lange Zeit dachte, es hieße "Landspielplatte"?

Starkes Memoir

Irgendwann – so ein, zwei Jahre vor dem Abitur – entdeckte Bernard das Lesen für sich. Frisch, Proust, Stifter, der "Nachsommer", v.a. hallte lang in ihm nach. Und er wurde in seiner Clique zu einem Sonderling. Das aber war er schon immer. Wer sonst hätte die Sensibilität aufgebracht, das blasse Wort "kicken" zu meiden, weil es von so großer Indifferenz dem heißgeliebten Fußballspiel gegenüber zeugt?

Andreas Bernard: "Wir gingen raus und spielten Fußball". Klett-Cotta. 158 S., 20 Euro