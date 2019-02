Brisantes Öl: Andreas Beitin übernimmt Kunstmuseum Wolfsburg

An seiner Vorzimmertür klopft der neue Direktor im Kunstmuseum Wolfsburg noch an. Offiziell übernimmt Andreas Beitin erst am 1. April die Leitung. Im leeren Büro seines Vorgängers Ralf Beil hat er bisher nur seinen Roll-Koffer abgestellt. In Wolfsburg findet gerade eine äußerst merkwürdige Staffelübergabe statt: "Ich hätte mir den Übergang auch eleganter gewünscht," sagt Andreas Beitin und versichert, dass er vorhat, die von seinem Vorgänger konzipierte Ausstellung „Oil. Von Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ eines Tages doch noch zu realisieren: "Die Ausstellung ist ja von zwei externen Kuratoren ans Haus herangetragen worden und Ralf Beil hat sie mit den beiden Kuratoren zusammen weiter entwickelt und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich sehr für dieses Thema interessiere und mich auch sehr freuen würde, wenn wir die Möglichkeiten dafür schaffen, die Ausstellung umzusetzen."

Ärgerte sich Volkswagen über die "Schönheit des Öls"?

Die beiden Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Steininger beschäftigen sich schon seit längerem mit der Schönheit des Öls. Gerüchten zufolge nahm der Volkswagenkonzern Anstoß an dem Thema. Ralf Beil wurde fristgemäß gekündigt. Als er dem Aufhebungsvertrag nicht zustimmen wollte, wurde er zum Jahresende freigestellt. Weil die juristische Auseinandersetzung noch folgt, verriet der Verwaltungsdirektor Otmar Böhmer gestern keine Details. Andreas Beitin jedenfalls fühlt sich in seiner kuratorischen Arbeit nicht eingeschränkt: "Ich muss mich natürlich nicht mit Volkswagen abstimmen. Es gibt ein Kuratorium, das aus Fachleuten besetzt ist und da stelle ich zweimal im Jahr das Programm vor. Ich muss natürlich Rechenschaft ablegen inhaltlicher Art, was ich hier mache. Aber ich habe vertraglich kuratorische Freiheit zugesichert bekommen."