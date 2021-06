Andrang wegen Dürer: Crailsheimer Pfarrei klappt Altar zu

Nach wie vor ist es nur eine Vermutung, doch die allein reicht schon, um die Kunstfreunde in Massen nach Crailsheim zu locken. Sie alle wollen eine "Enthauptung des Johannes" sehen, die möglicherweise kein Geringerer als Nürnbergs größter Renaissance-Maler Albrecht Dürer mitgestaltet hat. Ob der Meister wirklich am Werk war, wollen drei Experten demnächst noch einmal gründlich überprüfen, sie seien gerade in der "Terminabsprache", teilte Manuel Teget-Welz von der Universität Erlangen der Nachrichtenagentur dpa mit. Der Altar aus der Zeit um 1490 stamme aus der Werkstatt des Dürer-Lehrers Michael Wolgemut, eventuell hat demnach Dürer noch als Lehrling an Details eines der Bilder mitgewirkt.

Schon 1928 gab es Debatten um Dürer

Nach Informationen des SWR plant die evangelische Kirche jetzt neue Absperrungen vor dem Altar, will Führungen anbieten und einen Bildschirm mit Vergrößerungen installieren lassen. Der Altar soll "zwei bis drei Monate" geschlossen bleiben, damit die Besucher das schlagzeilenträchtige Bild in Augenschein nehmen können. Normalerweise hätten sie dazu nur alle sieben Jahre in der Passionszeit Gelegenheit, denn das viel diskutierte Gemälde ziert die "Alltagsseite" des Altars, während im Jahreslauf eigentlich nur die "Festtagsseite" zu bewundern ist. Die Spekulation, wonach Crailsheim möglicherweise einen "Dürer" vorzuweisen hat, ist nicht neu, zumal unstrittig ist, dass mehrere Künstler am Altar beteiligt waren. Schon 1928 war der Verdacht aufgekommen, Dürer könne seine "Hand im Spiel" gehabt haben. Damals wurde der Altar nach Angaben der Kunsthistorikerin Helga Steiger sogar in eine Ausstellung zum 400. Todestag von Dürer ins Germanische Nationalmuseum gebracht. "Der Crailsheimer Altar steht dem jungen Dürer näher als die meisten Werke der Nürnberger Malerei", heißt es denn auch schon 1957 in einer Dürer-Biografie von Friedrich Winkler. 2016 wurde die Debatte dann durch eine Fachtagung wieder neu befeuert.