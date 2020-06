Filmfest Hamburg findet 2020 statt

Das Filmfest Hamburg findet in diesem Jahr planmäßig von 24. September bis 3. Oktober statt. Das gaben die Festivalverantwortlichen an diesem Freitag bekannt. "Das motiviert uns wirklich sehr, mit allen Beteiligten, mit unseren Partnern und Sponsoren, die uns auch in der aktuellen Situation weiterhin treu zur Seite stehen, in diesem Jahr eine kleine, feine, etwas andere Festivalausgabe auf die Beine zu stellen", sagte Festivalleiter Albert Wiederspiel.

Weniger Kinobesucher, mehr Streaming

In den Festivalkinos und einem Studio Kino sollen insgesamt in zehn Sektionen bis zu 70 Filme gezeigt werden, an deren Aufführung sich digitale Livegespräche oder vorab aufgezeichnete Interviews mit den Beteiligten anschließen werden. Wegen der aufgrund der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu erwartenden Platzbeschränkungen in den Kinos wird das Filmfest Hamburg zusätzlich auch noch Streaming-Tickets für die Festivalfilme anbieten, bei deren Einreichung das Filmfest Hamburg in diesem Jahr auf den deutschen Premierenstatus verzichtet.

Mit Ausnahme des mit 5.000 Euro dotierten Commerzbank-Publikumspreises werden in diesem Jahr auf dem Filmfest Hamburg keine Preise vergeben. Er geht an den besten Film des Festivals. Die Rahmenveranstaltungen für Branche und Publikum werden ebenfalls an die aktuelle Situation angepasst. Das bedeute, auch Talks und Panels sowie die Bargespräche mit den Filmemachern und Filmemacherinnen und das Cinephile Quartett werden überwiegend digital stattfinden, so Wiederspiel weiter.