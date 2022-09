Anastasia: Zulauf zu neu-religiöser Bewegung auch in Bayern

Anastasia – damit verbinden die meisten Anhänger die Idee der sogenannten Familienlandsitze. Gemäß dieser soll jede Familie ein Hektar Land bewirtschaften und sich quasi selbst versorgen. BR-Recherchen zufolge gibt es deutschlandweit 18 solcher Höfe.

Einer davon ist der Mutterhof von Robert Briechle im Allgäu. "Eine natürliche Spiritualität zeichnet sich für mich dadurch aus, dass jemand einen guten Umgang mit dem Boden hat." Das hat Robert Briechle 2017 in einer Fernsehdokumentation gesagt. Briechle – in der Doku barfuß, mit Schlapphut und Vollbart – ist einer der Pioniere der Anastasia-Bewegung in Bayern.

Ist die Anastasia-Bewegung mit der rechten Szene vernetzt?

Die Menschen in seinem Heimatort Unterthingau mögen ihn. Er sei ein angenehmer Zeitgenosse, man verbinde ihn mit Begriffen wie "öko" oder "bio", sagen die Einheimischen. Man habe aber auch mitbekommen, dass es "Stress mit Medien" gab.

Immer wieder ist in der Vergangenheit ein Bekannter der rechtsextremen Szene auf Briechles Mutterhof aufgetreten. Heute will Briechle nicht mehr mit dem BR sprechen.

Vernetzungen zwischen Anastasia und rechten Kreisen finden sich oft nur indirekt – etwa bei der illegalen Schule im oberbayerischen Schechen, die vor einem Jahr als sogenannte "Querdenker-Schule" aufflog. Vor der Schule war ein Schild, auf dem in kyrillischen Schriftzeichen "russisches Staatsgebiet" stand.

Viele Bezüge zu Russland

Experten wie Florian Rieder von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern wundert das nicht. "Bei dieser Schule werden sehr oft auch Anastasia-Bezüge hergestellt, da gibt es sehr viele Bezüge zu Russland", sagt Rieder.

Wie groß die Anastasia-Bewegung in Bayern ist, lässt sich nur mutmaßen. Zwei Mal hat die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, bereits im Landtag eine Anfrage zu Anastasia gestellt, zuletzt vor einem Jahr.

In der Antwort darauf schreibt die bayerische Staatsregierung, dass es "Überschneidungspunkte zwischen der Ideologie der Anastasia-Bewegung und in der rechtsextremistischen sowie Reichsbürgerszene propagierten Vorstellungen" gebe.

Keine Beobachtung durch Verfassungsschutz

Katharina Schulze hält das für gefährlich. "Wenn eine Bewegung antisemitische, völkische, rassistische Thesen mit verbreitet und versucht, über so etwas wie Biolandwirtschaft in die Breite der Gesellschaft zu diffundieren", meint Schulze, "dann ist das natürlich gefahrenvoll für unsere Demokratie und damit auch für unseren Rechtsstaat und unsere Gesellschaft insgesamt."

Vom bayerischen Verfassungsschutz wird die Bewegung – anders als in Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg – bislang aber nicht beobachtet.