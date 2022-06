Ana Marwan gewinnt Ingeborg-Bachmann-Preis

Fünf Schriftstellerinnen und neun Schriftsteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz rangen am Wörthersee um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis zu Ehren von Ingeborg Bachmann. Gewonnen hat ihn Anna Marwan mit ihrem von Einsamkeit handelnden Text "Wechselkröte".

Nach zwei Corona-Jahren fand der traditionsreiche Wettbewerb endlich wieder live vor Ort statt: die Lesungen dieses Mal auf einer Gartenbühne, die Jury-Sitzungen wie gewohnt im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten. Das Publikum konnte hin- und herpendeln zwischen In- und Outdoor-Event.

Anna Marwan: Zuhause in mehreren Kulturen

Anna Marwan ist 1980 in Murska Sobota in Slowenien geboren und in der Hauptstadt Ljubljana aufgewachsen, wo sie auch ihr Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft absolvierte. Mit 25 Jahren siedelte sie für ihr Studium der Romanistik nach Wien über. Seit 2014 widmet sie sich nach einem einjährigen Sabbatical, welches sie auch zu ihrem Debütroman "Der Kreis des Weberknechts" inspirierte, ausschließlich dem Schreiben und der künstlerischen Fotografie.

Die Erzählung "Wechselkröte" über eine Frau, deren zurückgezogenes Leben mit Mann, Einfamilienhaus und Pool von einer Amphibie und einer Schwangerschaft durcheinander gebracht wird, lobte Juror Klaus Kastberger mit den Worten, dies sei ein "zarter und leiser Text, der mit der Sprache einen eigenwilligen Tanz aufführt," und er stellte fest: "Die Autorin führt die deutsche Sprache, als hätte sie nie in einer anderen Sprache gelebt. Sie treibt das Deutsche vor sich her."

2008 war Marwan Preisträgerin des Exil-Literaturpreises "Schreiben zwischen den Kulturen". Die Autorin schreibt Kurzgeschichten, Romane und Gedichte auf Deutsch und Slowenisch. Derzeit arbeitet sie an ihrem neuen Buch.

Zum Podcast: Neues vom Buchmarkt

Weitere Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preis

Der mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis ging an Leon Engler für seinen Text "Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten". Den Kelag-Preis in der Höhe von 10.000 Euro bekamt Juan S. Guse mit seinem Text "Im Falle des Druckabfalls".

Den von Deutschlandradio gestifteten und mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis erhielt Alexandru Bulucz für den Text "Einige Landesgrenzen weiter östlich, von hier aus gesehen". Der mit 7.000 Euro dotierte Publikumspreis ging an den Wiener Autor Elias Hirschl, der mit 28 Jahren der jüngste Wettbewerbs-Teilnehmer war.

Renommierter Preis mit neuem Bewertungssystem

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

Bewertet wurde diesmal nach einem neuen System, bei dem die Jurymitglieder am Samstagabend vorerst geheim einen bis neun Punkte an ihre jeweiligen Favoriten vergaben. Auf Basis der Gesamtpunkte wurde am Sonntag dann der Preis vergeben.