"An die Saiten fertig los" – 40. Aschaffenburger Gitarrentage

Auftakt der 40. Aschaffenburger Gitarrentage war am Wochenende in der städtischen Musikschule: Gitarre solo mit dem kroatischen Ausnahmekünstler Zoran Dukić. Am morgigen Samstag ist traditionsgemäß der lokale Gitarrennachwuchs am Zug. "An die Saiten, fertig, LOS!" heißt das Format der Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule.

"Dabei gestalten alle Schüler des Fachbereichs Gitarre und Harfe gemeinsam ein Konzert. In diesem Jahr haben wir ein Workshop-Konzert, das heißt tagsüber wird geprobt im Stadttheater und abends ab 18 Uhr präsentieren die Schüler dann das Ergebnis. Es ist auch immer ein imposantes Bild, wenn 100 kleine und große Gitarristen auf der Bühne stehen – da platzt das Theater aus allen Nähten." Mareike Vorbeck, Aschaffenburger Kulturamt

Aschaffenburger Gitarrentage - lange Tradition

Die Gitarrentradition in Aschaffenburg geht zurück aufs Jahr 1930, als der berühmte Gitarrist Miguel Llobet im damaligen Deutschhaussaal der Stadt auftrat. Hinzu kommt laut Organisatorin Mareike Vorbeck, dass die Gitarre an der städtischen Musikschule – der ältesten Deutschlands – eine große Rolle spielt. Über 100 Schülerinnen und Schüler lernen hier das Instrument. Die Musikschule beteiligt sich nicht nur aktiv am dreiwöchigen Gitarren-Festival, sie ist auch einer der Veranstaltungsorte.